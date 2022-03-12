كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب من منصة توكلنا بالخطوات

الاستعلام عن النتائج من توكلنا، بدءت السعودية في الآونة الأخيرة مواكبة التطور الرقمي العالمي بصورة أكبر بإطلاق عدة أنظمة وتطبيقات إلكترونية بجميع الجهات والمجالات المختلفة بالمملكة هدفها الأول والأخير هو التسهيل على المواطنين والمقيمين وكذلك القائمين بتنفيذ تلك الخدمات، إذ أن التطور الرقمي الذي تشهده السعودية الآن عمل على تقليل الوقت والمجهود المبذول في إنجاز تلك الخدمات مسبقًا، وقد تم توفير عدة تطبيقات من أجل النظام التعليمي مثل منصة مدرستي ونظام نور وكذلك تطبيق توكلنا الذي ساهم في جميع المجالات وليس المجال التعليمي فقط وقد سمحت الحكومة السعودية بخدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب من توكلنا ونضع لكم الطريقة فيما يلي.

الاستعلام عن النتائج من توكلنا في السعودية

يسمح تطبيق توكلنا سواء لولي أمر الطالب أو الطالبة نفسه بالاستعلام عن النتائج من توكلنا باتباع النقاط التالية للحصول عليها بسهولة:

يتم فتح نظام توكلنا إما من خلال التطبيق الموجود على الجوال أو من خلال رابط نظام توكلنا.

التسجيل في توكلنا بالحساب الشخصي للمستخدم سواء كان الطالب أو ولي الأمر.

عند الوصول للصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالبحث عن الخدمات المدرسية النقر عليها.

ومن ثم في الخطوة التالية يختر أمر النتائج.

يظهر بجانب هذا الأمر زر لتفعيل اشعار النتائج عند الضغط عليه يتم إشعار المستخدم بالنتائج في حالة ظهورها.

الاطلاع على النتائج من تطبيق توكلنا

الخطوات القادمة يتم تنفيذها عندما يصل للمستخدم إشعار بظهور النتائج وإتاحتها:

بعد فتح الخدمات المدرسية من تطبيق توكلنا يقوم الطالب بالضغط على أمر النتائج. ومن ثم يجب أن يقوم بوضع رقم هويته الوطنية الخاص به وكذلك اسمه حتى تعرض نتائجه الراغب في الاطلاع عليها. وبعد ذلك يقوم بتحديد إظهار النتيجة والانتظار لثواني قليلة حتى يتم تجهيز ملف النتائج وعرضه أمام الطالب.

تطبيق توكلنا

هو أحد أهم التطبيقات الرسمية بالسعودية التي تعتمد عليها المملكة اعتمادًا كبير في مجابهة فيروس كورونا والحد من انتشارها إذ أنه ساهم في إتمام عدد كبير من الخدمات الحكومية وكذلك توفير تصاريح التنقل في السعودية للمحصنين والمعافين فقط، وتم ربطه بعدة جهات مختلفة في السعودية مثل الجهات التعليمية لإنجاز الخدمات من خلاله.