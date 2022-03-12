نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية من منصة مدرستي ونظام نور في المقال التالي
استخراج النتائج من منصة مدرستي، وفرت وزارة التربية والتعليم عدة منصات إلكترونية مختلفة لمساعدة الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور في متابعة مجريات العملية التعليمية والوصول إلى المعلومات الراغبين بها وخاصةً الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يتم إتاحة نتائج الطلاب على عدة منصات تعليمية مختلفة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتعتبر منصة مدرستي من تلك المنصات التي توفر للطلاب مزاياها العديدة والمختلفة وكذلك السماح بالتعرف على نتائج الطلاب من مدرستي ولمعرفة الخطوات المطلوبة تابعونا فيما يلي.
استخراج النتائج من منصة مدرستي
من أهم ما يبحث عنه الطلاب بعد انتهاء الاختبارات لكل فصل دراسي هي طريقة الاستعلام عن النتائج بعد الإعلان عنها وكما ذكرنا فإن هناك عدة منصات تعليمية يتم من خلالها التعرف على نتائج الطلاب مثل منصة مدرستي، حيث يتم الاطلاع على النتائج من مدرستي بالخطوات القادمة:
- يقوم المستعلم بالنقر على رابط الوصول المباشر لـ منصة مدرستي .
- يختر أمر الدخول بحساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين.
- وفيما يلي يسجل المستعلم بحسابه الشخصي ليصل إلى النتائج.
- ومن ثم النقر على تقارير الطالب لاختيار إشعار نتائج الطلاب منها ومنها يتم عرض نتيجة الطالب بكافة المواد الدراسية التي أجراها.
- ولحفظ النتيجة وطباعتها يختر زر حفظ النتيجة ومن ثم طباعة.
الاطلاع على النتائج من نظام نور
ويعتبر نظام نور واحد من المنصات التعليمية أو الأنظمة الهامة التي تسمح للطلاب بالاستعلام عن نتائجهم بعد نهاية اختبارات كل فصل دراسي والإعلان عن النتائج كما أن لنظام نور خدمات أخرى متعددة تحتاج من كل طالب بمرحلة التعليم الأساسي أن يكون له حساب شخصي في المنصة، وللاطلاع على نتائج نظام نور تتبع الخطوات القادمة:
- التوجه لموقع نظام نور الرسمي من الرابط .
- التسجيل في النظام ببيانات الدخول الشخصي في المنصة ومن ثم نقل رمز التحقق بطريقة صحيحة.
- عند فتح الصفحة الرئيسية يتم اختيار التبويب الخاص بالنتائج ومن ثم تحديد المرحلة والفصل الدراسي لكي يتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالطالب نفسه.
- يتم اختيار تبويب التقرير لعرض النتيجة ويمكن طباعتها بعد حفظها والنقر على طباعة.
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