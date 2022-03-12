خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية من منصة مدرستي ونظام نور

استخراج النتائج من منصة مدرستي، وفرت وزارة التربية والتعليم عدة منصات إلكترونية مختلفة لمساعدة الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور في متابعة مجريات العملية التعليمية والوصول إلى المعلومات الراغبين بها وخاصةً الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يتم إتاحة نتائج الطلاب على عدة منصات تعليمية مختلفة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتعتبر منصة مدرستي من تلك المنصات التي توفر للطلاب مزاياها العديدة والمختلفة وكذلك السماح بالتعرف على نتائج الطلاب من مدرستي ولمعرفة الخطوات المطلوبة تابعونا فيما يلي.

استخراج النتائج من منصة مدرستي

من أهم ما يبحث عنه الطلاب بعد انتهاء الاختبارات لكل فصل دراسي هي طريقة الاستعلام عن النتائج بعد الإعلان عنها وكما ذكرنا فإن هناك عدة منصات تعليمية يتم من خلالها التعرف على نتائج الطلاب مثل منصة مدرستي، حيث يتم الاطلاع على النتائج من مدرستي بالخطوات القادمة:

يقوم المستعلم بالنقر على رابط الوصول المباشر لـ منصة مدرستي .

يختر أمر الدخول بحساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين.

وفيما يلي يسجل المستعلم بحسابه الشخصي ليصل إلى النتائج.

ومن ثم النقر على تقارير الطالب لاختيار إشعار نتائج الطلاب منها ومنها يتم عرض نتيجة الطالب بكافة المواد الدراسية التي أجراها.

ولحفظ النتيجة وطباعتها يختر زر حفظ النتيجة ومن ثم طباعة.

الاطلاع على النتائج من نظام نور

ويعتبر نظام نور واحد من المنصات التعليمية أو الأنظمة الهامة التي تسمح للطلاب بالاستعلام عن نتائجهم بعد نهاية اختبارات كل فصل دراسي والإعلان عن النتائج كما أن لنظام نور خدمات أخرى متعددة تحتاج من كل طالب بمرحلة التعليم الأساسي أن يكون له حساب شخصي في المنصة، وللاطلاع على نتائج نظام نور تتبع الخطوات القادمة: