نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي وحقيقة قرارات وزارة الموارد البشرية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي وذلك القرار الذي صدر ضمن قرارات وزارة الموارد البشرية الجديدة . منذ أن تم تفعيل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 منذ شهر نوفمبر الماضي وإطلاق المنصة الجديدة لكافة مستفيدي . الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية . منذ ذلك الحين ويتساءل المواطنين كيف أسجل في النظام الاجتماعي المطور بعد أن يتم تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي في التوقيت المحدد سابقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . كذلك بجانب تواكب تنفيذ شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 مع ذلك القرار الصادر سابقاً ودعوة الوزارة . إلي أنه من الضروري علي جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي أن يقوموا بتنفيذها جميعها . وفيما يخص تفاصيل غلق الضمان الاجتماعي سنتعرف عليها خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” . وكيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي بجانب الشروط الخاصة به .

أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي وحقيقة ذلك الشأن

قرارات وزارة الموارد البشرية 2022 والتنمية الاجتماعية السعودية التي صدرت بشأن غلق الضمان الاجتماعي . ليس هناك أي تصريح صدر بأن تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي سيتم تأجيله . ولكن كما صدر في وقت سابق بأن إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديمة سوف يتم في الوقت المحدد له سابقاً وهو شهر مايو القادم من هذا العام . وعلي كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي أن يقوموا في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 . كما ستكون عمليات التسجيل تواكباً مع المنصة القديمة للضمان الاجتماعي إلي ذلك الموعد المشار له في غلق الضمان الاجتماعي القديم . كذلك بجانب شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 التي كانت تطبق في السابق مع المنصة القديمة ستستمر أيضاً في منصة . الضمان الاجتماعي الجديد ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد .

أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي وكيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالسعودية

بعد أن وضحنا حقيقة أمر أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي ووضحنا أنه ليس هناك أي قرار رسمي من وزارة . الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ينفي قرار غلق الضمان الاجتماعي القديم نتعرف خلال السطور القادمة كيف أسجل في النظام الاجتماعي المطور كالآتي :-

تم نقل عمليات التسجيل علي منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي الجديد ويتم التسجيل عليه . كما يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كذلك يجب الضغط علي مربع “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية . تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . يجب تسجيل كلمة المرور المؤقتة المرسلة علي رقم هاتفك المسجل علي موقع الضمان الاجتماعي . كما يجب ملء بيانات نموذج ملف الضمان الاجتماعي الموحد ببياناته كاملةً . يحتوي نموذج ملف الضمان الاجتماعي علي بيانات الدخل ، التعليم ، الترخيص ، السكن ، التابعين ، الممتلكات . كذلك من الضروري في نموذج الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد ملء بيانات كل قسم يتم الضغط علي “حفظ” .

من هي الفئات المحددة المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد عرض خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي في سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة نتعرف علي الفئات المستفيدة من . الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالتالي :-

كافة مواطني السعودية الذين وصلوا لعمر الشيخوخة وغير قادرين علي العمل .

كما يستفاد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كافة المطلقات والأرامل .

كافة المطلقات والأرامل . كذلك بجانب حالات وفاة الوالد أو عدم معرفة مكان الإقامة الخاصة بهم يستفاد تابعيه من الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

كافة السعوديات التي هجرنها زوجاتهن يمكنهم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والاستفادة من الدعم .

والاستفادة من الدعم . كما تستفاد كافة الزوجات للشخص المفقود أو أي زوج غائب يمكنهم الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي .

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد من وزارة الموارد البشرية

يجب أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور الجديد سعودي الجنسية . كذلك من الضروري أن يكون المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مقيماً بشكل دائم بالسعودية . كما يجب علي المستفيد تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تثبيت حقه في الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي . شرط هام من شروط الضمان الاجتماعي أن تكون الأسرة دخلها الشهري أقل من الحد الأدنى المحدد في معاش الضمان .

#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: يتم وقف #الضمان_الاجتماعي عن العائل الذي لا ينفق على أسرته pic.twitter.com/NLOhHwCK4b — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) #نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: يتم وقف #الضمان_الاجتماعي عن العائل الذي لا ينفق على أسرته pic.twitter.com/NLOhHwCK4b — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 19, 2022

أرجاء قرار غلق الضمان الاجتماعي والذي وضحنا داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” أنه ليس له أساس من الصحة وليس . هناك أي تصريح رسمي بتأجيل قرار غلق الضمان الاجتماعي وسوف يتم تنفيذ قرار إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديمة . وذلك في مايو القادم من هذا العام .