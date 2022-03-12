نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام دارس التعليمي والاستفادة من خدمات النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة دارس التعليمية، في الفترة الأخيرة نجد أن هناك زيادة في عمليات البحث حول منصة دارس بالمملكة العربية السعودية من قبل طلاب مدارس السعودية، إذ أنها من المنصات الهامة التي يعتمد عليها الطلاب مع نظام التعليم الجديد المدمج بين التعليم الالكتروني والتعليم الحضوري بالمدارس، حيث تسهل تلك المنصة من التواصل بين الطلاب والمعلمين في الكثير من الأشياء لذلك من الهام أن يقوم الطلاب بالتسجيل في منصة دارس حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات منصة دارس.

رابط منصة دارس الإلكترونية

تساهم منصة دارس في مساعدة الطلاب الذين يستكملون دراستهم عن بعد في أي فصل من الفصول الدراسية، كل ما على الطالب القيام به هو التوجه للرابط المباشر الخاص بـمنصة دارس، للاطلاع على الدروس التعليمية المتاحة بالمنصة حيث يتم رفع الكثير من الدروس التعليمية على هذه المنصة مواكبةً للتطور الرقمي بالمملكة واتجاه جميع المدارس إلى الاعتماد على نظام التعليم الالكتروني.

على الرغم من حضور الطلاب في المدارس والجامعات وازداد الاحتياج لهذا النظام أكثر بعدما أعلنت السعودية الفترة الماضية عن عدم حضور الطلاب في المدارس والاكتفاء بالتعليم الإلكتروني من المنزل بسبب وباء كورونا العالمي والخوف من إصابة الطلاب به إذا ما ذهبوا إلى المدارس.

ولهذا نجد أن المنصة تساعد الطلاب في متابعة دروسهم التعليمية والحصص الدراسية عن بعد من منزلهم ومتابعة الدراسة بسهولة من خلال المنصة، كما أنه تم إضافة العديد من التعديلات بالمنصة لكي تتفق مع الاختبارات والتقييم من خلالها وكذلك تعديلات خاصة بالواجبات المدرسية التي تفرض على الطلاب.

التسجيل في منصة دارس التعليمية

بعد معرفة كافة التفاصيل السابقة عن المنصة وأهمية منصة دارس في العملية التعليمية ودورها الكبير في التعليم الالكتروني يجب أن يكون كل طالب له حساب شخصي في المنصة، ويتم إنشاء الحساب من خلال خطوات التسجيل في المنصة كما يلي: