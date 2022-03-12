“الآن” رابط sbis.hrsd لحساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الحاسبة الالكترونية بسهولة

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عمر شويل - جدة كيفية حساب قيمة الضمان الاجتماعي، أعلنت الوزارة عن قيمة الضمان الاجتماعي وهذا وفقًا للآلية الحديثة التي تم الإعلان عنها من قبل، حيث تم تغير طريقة احتساب معاش الفرد في الضمان الاجتماعي عن ما سبق، لذا يهتم الكثير من السعوديين بالسؤال عن طريقة حساب قيمة المعاش، وخاصة الذين كانوا يحصلون على هذا المعاش من قبل، حيث تقوم المملكة بتوفير كل وسائل الدعم لشعبها، لكي يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن طريقة حساب قيمة معاش الضمان المطور١٤٤٣، حيث أنه سيتم من خلال الآتي:

حساب دخل الفرد أو الأسرة سواء كان نشاط اجتماعي، أو دخل شهري.

عند معرفة دخل الأسرة الشهري يتم خصم ٥٠% منه.

يتم إضافة مبالغ الدعم التي يمكن تقديمها للأسرة، مثل دعم ريف، أو دعم حافز، أو مكافأة الطلاب، وغيرها من البرامج المخصصة للدعم في المملكة.

يتم احتساب قيمة المعاش كما يلي “نصف إجمالي دخل الأسرة+ قيمة الدخل الغير مكتسب للأسرة”

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بوضع مجموعة من اللوائح والقوانين، التي يجب الالتزام بها، قبل البدء في التقديم على المعاش، وكانت هذه اللوائح كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم هو وأسرته من أصحاب الجنسية السعودية، كما يشترط إقامتهم في المملكة إقامة كاملة.

يمكن للأسر الذين لديهم أبناء خارج المملكة بهدف الدراسة التقديم على هذا المعاش.

يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم للحصول على المعاش.

كل من يقل دخلة الشهري عن الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكنه للتقديم على المعاش.

إذا كانت الأم غير سعودية، ولكن تمتلك أبناء سعوديين يحق لها الحصول على المعاش.

أحقية القبول لصرف معاش الضمان الاجتماعي

يمكنك الحصول على الموافقة لصرف المعاش بعد مرور ٢٠ يوم من تقديمك على هذا المعاش، حيث أن الوزارة تقوم بإرسال الرسائل لكل من قام بالتسجيل في الضمان من خلال الموقع الرسمي لها، سواء بالقبول أو الرفض، كما يمكنك معرفة أحقية قبولك في هذا المعاش، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، الذي قامت بالإعلان عنة سابقًا.

إن قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور ليست ثابتة نهائياً، وإنما هي متغيرة يتم تحديدها من قِبل الوزارة المسئولة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم تحديد قيمة الدعم وفقاً إلى عدد الأفراد المتواجدين في الأسرة والساكنين في مسكن واحد فقط، وأيضاً الراتب الذي تحصل عليه الأسرة من جميع الأفراد الأسرة وليس عائلها فقط.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة دعم

نقوم بالدخول إلى الموقع الذي يخص منصة الدعم، والذي سيعمل على ايصالك إلى طريقة التسجيل.

نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد.

ندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.

نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار اختيار التقديم، وهذا بعد الضغط على اختيار التقديم.

من الجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية دائماً ما تقوم بإطلاق برامج من خلالها تساعد الأسر الأشد إحتياجاً عند طريق تقديم الدعم النقدي والمالي لهم، حتى تساعدهم في توفير تدابير المعيشة الضرورية، فقد أطلقة المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن والمساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي المطور والضمان الاجتماعي القديم، وهناك برامج أخرى لا تقدم دعم مالي، مثل برنامج الدعم السكني على سبيل المثال.

مدة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد 1443

نريد أن نقوم بإيضاح أمراً هام بشأن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهو أن التسجيل مُتاخ خلال ستة أشهر فقط منذ تاريخ إطلاق المنصة الجديدة، وقد أوضحت للمستحقين في منصة الدعم الاجتماعي المطور، أنهم عليهم التسجيل في المنصة الجديدة، وأوضحت لهم ألا يخافوا، فلن يتم إسقاطهم من المنصة القديمة لحين استحقاقهم للدعم من خلال المنصة الجديدة.

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسئولة عن نظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور تسعى دائماً لتقديم يد العون للأسر المحتاجة، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، لذا قامت بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور نظراً أن تحققت أن النظام القديم يحتاج إلى تطويراً وفقاً للأنظمة العالمية الحديثة والمٌطبقة في دول أخرى عالمياً.

يتم الاطلاع على طلب التقديم وحالته وهنا يظهر للمتقدم عبارة تحت التدقيق في الوقت الحالي، حيث تقوم الوزارة في الوقت الحالي بالإعلان عن كافة نتائج الطلبات المقدمة المكتملة لكن بشكل تدريجي، ويمكنك التسجيل من خلال الذهاب إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد والتسجيل بالبرنامج وفقاً لما ورد من مراحل التسجيل التي تم توضيحها ويكون ذلك من بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

ماذا يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور؟

إن خدمة برنامج الضمان الاجتماعي المطور من الخدمات التي تم إطلاقها حديثاً في المملكة العربية السعودية بهذا المسمى، وإنما برنامج الضمان الاجتماعي القديم كان يحقق نفس الهدف الذي يسعى البرنامج الجديد إلى تحقيقه، فمن الجدير ذكره أن المملكة دائماً ما تسعى للتطوير والتقدم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة من أجل راحة ابنائها، فهي من خلال هذا البرنامج تقدم لهم يد العون في الدعم النقدي والمالي.

إن حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الحاسبة الالكترونية أمراً هاماً يهم الكثير من ابناء المملكة العربية السعودية، خاصةً من هم من مستحقي ومستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أنهم يرغبون في حساب قيمة الدعم الذي سيتلقونه من هذا البرنامج، ويُذكر أن الدعم وقيمته تتحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة القاطنة في مسكن واحد.

ماذا سيحدث إلى المستحقين القدامي في منصة الضمان الاجتماعي؟

من الجدير ذكره أنه تم تقديم دعوة للمستحقين والمستفيدين للضمان الاجتماعي القديم أن يقوموا بالتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك خلال المدة التي تم تحديدها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه المدة هي ستة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الجديدة.

أحكام ضرورية عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك حكم هام يقوم بالمستفيد بالإقرار به عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهو أن جميع المعلومات الشخصية الذي قام بتسجيلها صحيحة تماماً، وأن الوثائق والمستندات التي قام بتقديمها صحيحة أيضاً، ولا توجد أي معلومة تم إخفائها حتى تاريخ التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد، كما أن المستفيد يتحمل المسئولية كاملة قانونياً في حالة إخفاء أي معلومة.

إن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443 الذي تم نفاذه في نوفمبر 2021، متاحاً الآن أمام أكثر من فئة، وهم المستفيدين القدامي من برنامج الضمان الاجتماعي القديم، وأيضا المستفيدين الجدد الذين يرغبون تلقي الدعم لمساعدة أنفسهم في الحياة وتوفير تدابيرها اللازمة، حتى يتحولوا من شخص محتاج للدعم إلى مواطن قادر على الإنتاج.

كيف تعرف رفض طلبك من الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولكن هنالك بعض الحالات التي يكون محتوى الرسالة أنه قد تم رفض طلبك الخاص باستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب عدم توافق شروط طلبك مع الشروط التي تحتاجها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي تلك الحالة لا يتم صرف هذا المعاش لك مرة أخرى.

ومن الحالات التي يتم استثناؤها أن تكون زوجة هذا المواطن أو أرملته أو حتى مطلقته لهم أبناء يحملون الجنسية السعودية للمقيمين داخل المملكة إقامة دائمة ويتوفر لديهم إقامة صلاحيتها سارية، كما يتم استثناء أبناء المطلقات أو الأرامل من زوج اجنبي الجنسية غير سعودي ولكن بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة ويمتلكون إثبات ذلك الزواج بوثيقة رسمية، مع ضرورة توفير إقامة صلاحيتها سارية لهم، إلى جانب الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل ذوات الأيتام الذين يمتلكون بطاقات تنقل سارية ومفعلة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية

الدخول على موقع بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية، ومن ثم نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد، وندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة، ومن ثم نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار خيار التقديم، وذلك عن طريق الضغط على اختيار التقديم.

كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بالتفاصيل

حتى يتم تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي لابد من فتح الرابط الرسمي السابق ذكره والدخول على الصفحة الرئيسية التابعة للضمان الاجتماعي المطورة.

سوف تجد في الصفحة مخصصة للتسجيل بعض البيانات الشخصية المطلوب إدخالها والتي تكون عبارة عن رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

لكي يتم استقبال هذه البيانات لابد من الضغط على مربع الموافقة على كيفية شروط والأحكام ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة التسجيل.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف السابق إضافته تحتوي على كود لابد من تعبئة في المكان المخصص لذلك على الموقع ثم النقر على كلمة المصادقة.

هنا يطلب منك إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية الشخصية ثم كتابة كلمة المرور، بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يظهر أمامك كلمات فتح الملف الموحد قم بالضغط عليها ثم عليك بتعبئته بالكامل، من خلال إدخال كافة البيانات الأساسية والمعلومات الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب والمستفيد منه.

كما يجب إدخال البيانات الخاصة بدخل والسكن والتوظيف وبيانات الملكية والترخيص ثم لابد من الإطلاع مرة أخرى ومراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها ثم اضغط على أمر الإنتقال لملء المنازل، او الضغط على الرابط المخصص للمنازل من خلال القائمة الرئيسية الموجودة في الصفحة.

حيث يجب إدخال بيانات المنزل كخطوة أساسية حتى يتم استكمال خطوات تسجيل طلب الضمان الاجتماعي المتطور، وفي حاله كنت مستعجل للمنزل لابد أن يتم توضيح نوع مستأجر هذه الوحدة السكنية وإرفاق عقد الإيجار مسجل في منصة الإيجار.

وأخيراً لابد من تحديد نوع البرنامج المطلوب تقدمه ويتم ذلك عن طريق الضغط على قائمة البرامج.

الضمان الاجتماعي المطور

يكون هذا النظام من أهم الأنظمة في الوقت الحالي فعن طريقة تستطيع الأسر السعودية أن تعيش في مستوى جيد لمن هم يعانون الفقر، وأصحاب الدخل المنخفض، عملت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية كل جهدها لمساعدة الأسر المستحقة على التسجيل في هذا البرنامج وسوف نوضح دورها وأهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

عندما يتم قبول الأشخاص والأسر في هذا الضمان الاجتماعي المطور بعد تسجيلهم ويتم إرسال لجنة إلى هذه الأسر لتتأكد من صحة الأحوال الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص وبعد ذلك يتم تسليم أول قبض لهذا الضمان بعد شهر من التسجيل فإذا تم التسجيل في مارس والقبول يتم أخذ المرتب في أبريل، وهكذا في بقية الشهور.

كذلك هذا الضمان يساعد على تحقيق الدعم المالي حيث يساعد على تحول الفرد المحتاج إلى مواطن لديه قدرة على الإنتاج بعد أن يتم توفير فترة تدريب تساعد على تأهيله بشكل متميز، لذلك يساعد هذا الضمان الاجتماعي الحديث في تحقيق حد أدنى للأشخاص التي تحتاج لأموال مع الأخذ في الاعتبار في توفير أفضل البرامج الفعالة بالدول الأخرى.

تم إصدار هذا الضمان الاجتماعي الحديث بعد أن تم عليه تعديلات حتى تساعد على تطوير هذا البرنامج، حتى يساعد على تزايد عدد الفئات، يعتبر الدخل الأساسي للفرد هو المعيار المحدد للقبول في هذا البرنامج