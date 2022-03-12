كيفيه تحديث معلومات الجواز للمقيمين إلكترونيًا عبر أبشر www.absher.sa

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عمر شويل - جدة أصبحت خدمة تحديث الجواز للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الخدمات الميسرة فهي أصبحت الإلكترونية، حيث أن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أعلنت أنها تتيح عمليات التحديث من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حتى يستطيع المستفيدين معرفة كيفية تحديث كافة معلومات الجواز للمقيمين أبشر وأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية التي تتبع لهم بحيث تصل هذه الخدمة للمرافقين عن طريق خدمات أفراد الأسرة من خلال منصة ابشر.

فيجب اتباع لك في التعليمات التحديث، كما أنه يمكن نقل معلومات جواز السفر المنتهي الصلاحية أو أن يكون متبقي على نهايته أربع شهور أو أقل من ذلك حيث تهدف هذه الخدمة على أنها تمكن جميع الأفراد المسجلين في منصة أبشر من تحديث كافة معلومات جوازاتهم، سنتعرف من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحديث معلومات الجواز مقيم.

كيفيه تحديث معلومات الجواز للمقيمين أبشر

يتم تحديث بيانات الجواز المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي من منصة أبشر .

ثم يتم اختيار أبشر أفراد من الصفحة الرئيسية.

كتابة الاسم أمام اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

بعد ذلك يتم كتابة كود التحقق من الذي تم إرساله على الهاتف بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار خدماتي من القائمة.

الضغط على الجوازات ثم اختيار خدمة تحديث معلومات جواز للمقيمين.

تحديث معلومات عن التي ترغب في تعديلها ثم الضغط على كلمة التالي.

جميع البيانات التي سوف تظهر لك ثم اضغط على تحديث معلومات الجواز.

يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرأتها.

الضغط على إرسال في نهاية الصفحة.

تحديث معلومات الجواز مقيم

نموذج تحديث معلومات الجواز للمقيمين هو عبارة عن نموذج مخصص من المديرية العامة للجوازات في السعودية يتضمن عدد من الحقول بجميع بيانات المستفيد من الخدمة حتى تتم عملية تحديث كامل المعلومات التي توجد في جواز السفر الخاص بالمقيمين في المملكة العربية السعودية ومن هذه المعلومات ما يلي:

الاسم الأول.

اسم العائلة.

اسم الأب.

اسم الجد.

دوله الميلاد.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

بيانات صاحب العمل