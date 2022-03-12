استعلم الآن :- موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور 1443 عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة استعلم:- موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور 1443 دفعة مارس بعد ايداع الدفعة الثانية عبر موقع sbis.hrsd، ينتظر الملايين من مستفيدي مساعدات الضمان الإجتماعي الموعد المحدد للصرف، حيث يتم صرف المساعدات شهرياً ليس كالمساعدة المقطوعة التي تصرف سنوياً أو كل 6 أشهر على حسب الحالة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويتم صرف هذه المساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك الأرملة أو المرأة المهجورة أو الغير متزوجة، كما يتم الصرف للأشخاص الذين تعرضوا للعجز الدائم أو المؤقت.

الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍ وموعد صرفه وأهداف النظام الجديد

أصبحت عمليات البحث عن الضمان الاجتماعي المطور من قبل مواطنين المملكة العربية السعودية كثيرة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن أصبح محط أنظار المواطنين هذه الأيام، ومن خلال المقال التالي سنتابع معا أهداف هذا النظام والموعد المحدد لصرف راتبه الشهري للمواطنين المستحقين الذين يمثلون فئة معينه من أسر المجتمع السعودي.

إن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد يُهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للأسر المحتاجة، كما يسعى لتوفير التدابير اللازمة والاحتياجات الضرورية لكل أسرة مستحقة، فإن أي فرد دخله الشهري من عمله أقل من الحد المانع سيكون له الحق في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، لذا عندما تم إطلاق هذه المعونة، قد أكدت الوزارة المسؤولة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كل من يستحق الدعم أن يقوم بالعمل على التقديم في رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الاستعلام عن موعد صرف مساعدات الضمان الإجتماعي

يمكن للمستفيدين من مساعدات الضمان الإجتماعي الاستعلام عن موعد الصرف باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، أو رقم الطلب.

إدخال رمز التحقق البشري المتواجد على الشاشة،والضغط على استعلام.

شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديد شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي، والتي تتضمن:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ومن أب وأم حاملين للجنسبة السعودية، وأن يكون متزوج من امرأة سعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية طوال فترة صرف المساعدات.

ألا يقل عمر المواطن عن 35 عام عند التقديم على المساعدات.

ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المواطن من ذوي الدخل المنخفض، ولا يمتلك سجل تجاري لأي نشاط.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الإجتماعي المطور

الأرامل والمطلقات والنساء المهجورة.

الأيتام في سن معين تحدده الوزارة.

الأسر التي تغيب عنها عائلها، أو التي ليس لها عائل.

الرجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرجال الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 3000 ريال سعودي.

إن الضمان الاجتماعي المطور يُعد نظاماً من أنظمة الضمان الاجتماعي التي توفرها المملكة العربية السعودية ضمن خطتها للتطوير 2030، وجاء حديثاً وتم صرفه بدايةً من شهر ديسمبر 2021، ومنذ هذا الشهر ويتم صرفه للمستحقين والمستحقات لهذا النظام الذي يعد من أنظمة المساعدة وتقديم المعونة لهم، ويُذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ونظام الضمان الاجتماعي القديم مازالا يعملان هما الاثنين حتى وقتنا هذا، ويُذكر أن غالباً صرف الدعم يكون بعد يوم 20 في الشهر الميلادي، ومن هنا نتابع معكم كافة تفاصيل الصرف.

لقد تم صرف الدفعة الثانية من دعم الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ في اليوم العشرين من شهر فبراير، ومن الجدير العلم به أن هذا النظام من أنظمة المعونة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي تسعى من خلالها المملكة أن تقدم يد العون للاسر الأشد احتياجا للدعم المالي والنقدي لتوفير التدابير اللازمة لحياتهم.

قد تم صرف الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي المطور والدفع الثانية أيضا من الدعم، حيث بدأ الصرف منذ بداية شهر يناير في العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن المستحقين والمستفيدين ينتظرون موعد صرف الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي والتي سيتم صرفها في شهر مارس المقبل، ونتابع معكم اي جديد بشأن الضمان الاجتماعي الجديد.

منصة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

هناك منصة إلكترونية وهي بوابة الدعم والحماية المسئولة عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وقد تم إطلاقها من الوزارة المسئولة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمستحقين والمستفيدين الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي الجديد بشكل الكتروني كل شهر، ومن الجدير ذكره أن الوزارة كل شهر تقوم بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لاعلامهم بنزول الدعم في الحسابات.

قد أوضحنا لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتي يجب توافرها كي تنال الأسرة هذا المعاش، حيث أنه ليس موفراً لكافة ابناء المملكة والقاطنين بها، بل يتم صرفه لمن يستحق فقط، ويتم التعرف على المستفيدين من خلال المقال هذا، ويتم الإطلاع على الشروط من هذا المقال أيضاً.

كما نتمكن من إضافة رقم خاص للضمان الإجتماعي “مركز الاتصال المجاني”، كذلك لتعرف المواطنين على الحد الأدنى للمعاشات وهذا يرجع على حسب أفراد الأسرة المقيمين في سكن واحد، حيث أتاحت وزارة التنمية والموارد البشرية على توفير معيشة متميزة للفئات الاجتماعية حتى تساعد على تحقيق الاستقرار وتلبية كافة احتياجاتهم، تم ذلك من منتصف شهر نوفمبر للعام الماضي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

إن رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور سيكون من خلال منصة إلكترونية، وهي بوابة الدعم والحماية، لذا من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني سنقوم بإيضاح العديد من الأمور الخاصة بهذه المعونة المُطلقة مؤخراً، وهي رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وأيضاً الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور أو في مُسمى آخر الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وفقاً إلى عدد الأفراد في الأسرة المقيمة في نفس السكن، إلى جانب خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني الذي يمكنكم الاتصال بع عند مواجهة أي مشكلة في التسجيل أو الحصول على الدعم، وسنلقي الضوء على موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهرياً.

إن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد يُهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للأسر المحتاجة، كما يسعى لتوفير التدابير اللازمة والاحتياجات الضرورية لكل أسرة مستحقة، فإن أي فرد دخله الشهري من عمله أقل من الحد المانع سيكون له الحق في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، لذا عندما تم إطلاق هذه المعونة، قد أكدت الوزارة المسؤولة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كل من يستحق الدعم أن يقوم بالعمل على التقديم في رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

إن دعم الضمان الاجتماعي المطور يتم تحديده وفقاً لظروف الأسرة المتقدمة لاستحقاق الدعم، فإن الوزارة تقوم بدراسة ظروف الأسرة المتقدمة لاستحقاق الدعم، وبناءً على عدد أفراد الأسرة القاطنة في مسكن واحد، ومجموعة رواتب جميع أفراد الأسرة يتم تحديد قيمة الدعم، إذا كان الحد المانع للصرف متناسب مع الأسرة، ومن هنا أي أسرة ترغب الحصول على الدعم عليها أن تقدم بياناتها الآن.

هل تعمل المنصة القديمة والمنصة الجديدة للضمان الاجتماعي معاً؟

من المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم معاً حتى شهر مايو المقبل، حيث في هذه الأيام يتم نقل مستفيدي الضمان القديم إلى المنصة الجديدة، من أجل أن تكون منصة واحدة فيما بعد، وفي هذه الفترة التسجيل مُتاح على المنصة الجديدة للمستفيدين والمستحقين الجدد، لذا من يرغب التسجيل عليه أن يقوم بالتسجيل إلكترونيا، والتسجيل مُتاخ خلال فترة محددة، وهي ستة أشهر منذ تاريخ إطلاق المنصة الجديدة في نوفمبر، وعلى المستحقين في المنصة القديمة أن يقوموا بالتسجيل في المنصة الجديدة، ومن يجد مشكلة في النقل عليه أن يقوم بالتواصل مع رقم الضمان الاجتماعي الموحد وهو 19911.

إن منصة الضمان الاجتماعي المطور تسعى إلى تحقيق نفس أهداف المنصة القديمة للضمان الاجتماعي، ولكن الوزارة وجدت أن المملكة العربية السعودية تسعى لتنفيذ خطة لتطوير كافة الجوانب الحياتية وفقاً لرؤية 2030، لذا أطلقت المنصة الجديدة لتواكب التطوير في هذا الجانب، وتواكب التطور الحادث في هذه الأنظمة في الدول المتقدمة عالمياً.

إن التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً، وأيضاً الاستعلام عن موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي شهرياً والاستعلام عن نتائج الأهلية كل هذا إلكتروني من خلال الدخول على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم تخصيصها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة مستفيدي ومستحقي الضمان الاجتماعي القديم ومستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد أيضاً.

في حالة كان الجواب على طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور بالقبول أو الرفض تعرف ذلك دون الحاجة إلى الذهاب أو البحث عن تبعيات ذلك الطلب، وسوف يتواصل معك موظف يعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا على مدار ساعات العمل الخاصة بهم.

هل سيتم نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم للمنصة الجديدة أتوماتيكياً؟

لا يتم نقل المستحقين للضمان الاجتماعي القديم أتوماتيكياً، وإنما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب على المستحقين القدامي للضمان الاجتماعي أن يقوموا بنقل أنفسهم من المنصة القديمة إلى المنصة الجديدة، عن طريق التسجيل في المنصة الجديدة في المدة المحددة.

شرط هام عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يقر المتقدم أن كافة المعلومات الشخصية التي قام بالإفصاح عنها وتقديمها على بوابة الدعم والحماية والاجتماعية صحيحة تماماً، كما أن الوثائق والمستندات الشخصية التي قام برفعها على المنصة هي الأخرى صحيحة ولا يوجد أي معلومة مخفية تماماً.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد 1443

إن منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية المخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور، يمكن أن يقوم المستفيدين القدامي والمستفيدين الجدد بالتسجيل عليها الآن قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل، وهي ستة أشهر من تاريخ إطلاق وسريان الضمان الاجتماعي الجديد منذ نوفمبر الماضي.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور

وقد يكون محتوى الرسالة النصية أن طلبك قيد الدراسة من قبل موظفين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن هؤلاء الموظفين يعملون حاليًا على التأكد من صحة المستندات والبيانات التي قمت بإرسالها، وأنه سوف يتم الرد على طلبك فور الانتهاء من مراجعة تلك البيانات والمعلومات.

شرط هام لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور

في حالة كنت تمتلك واحدة من شروط الاستحقاق سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في الشهر القادم الذي يلي استحقاق ذلك المعاش، ومن تلك الشروط أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية، ويقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ولكن يتم إستثناء من هذا الشرط المرأة الغير سعودية، ولكنها متزوجة من رجل يحمل تلك الجنسية، والسيدة الأرملة أو المطلقة، وتحمل أبناء لديهم الجنسية السعودية، وهذا حتى لو كانت متزوجة من رجل غير سعودي، وتكون واحدة من تلك الشروط هم الأيتام أو الأرامل صاحبة الأيتام.

أن هذا الضمان يضمن حياة كريمة لجميع الأسر السعودية وتوفير جميع الموارد المالية التي تساعدهم على العيش وتحقيق مستوى جيد للمعيشة يساعدهم على أمور الحياة الصعبة ويجب على الجميع الأسر التسارع للتسجيل فيه، وأيضاً المستحقين القدامى عليهم أن يقوموا بالتسجيل أيضاً في منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور، فإن هذا ما أوضحته الوزارة.