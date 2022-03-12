نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس 2022 تحديث أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس 2022 هذا ما يبحث عنه جميع المواطنين المهتمين بهذا المجال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعلن شركة أرامكو الأسعار الجديدة اليوم الخميس الموافق 10/3/2022؛ حيث أنه تزايد كثيرا سعر النفط عالميا وهذا يرجع إلى الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا، وسوف يطبق الأسعار الجديدة فور إعلان شركة أرامكو لها حيث تعمل محطات الوقود إلى وقتنا هذا بأسعار شهر فبراير الماضي، ويتم العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم الجمعة 11 مارس.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس

حدث ارتفاع مفاجئ لأسعار الطاقة والوقود على مستوى العالم، وذلك بسبب ارتفاع النفط في الأسواق العالمية، وخاصة الدول المصدرة للنفط بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسوف نعرض لكم الأسعار من خلال مقالنا هذا التي من المتوقع العمل بها خلال الساعات القادمة، التي تأتي كما يلي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

نبذة عن شركة أرامكو السعودية للوقود

هي شركة سعودية تعمل على تقييم وتخصيص أسعار مشتقات البنزين، ويتم الإعلان عن الاسعار من خلالها رسميا، كما أنها تقوم على مراقبة تنفيذ الإعلان وتطبيقه على مستوى الدولة، كما أنها أيضًا تحصل على صلاحيات من الحكومة السعودية تضمن لها الجدية في انضباط السوق، ومنع انتشار قضايا التعدي على حقوق المواطن في استهلاك مصدر الطاقة.

موعد إعلان أسعار البنزين الجديد

موعد تحديث أسعار البنزين الجديد سوف يعلن عنه اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في تمام العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي على أن يتم نشر نتائجه بعد العاشرة مساء، ويتم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح اليوم التالي الموافق 11 مارس 2022.

كما يتبقى ساعات قليلة وسوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة يالبنزين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك سوف يتم العمل بها في صباح يوم الجمعة، والجميع مترقب هذا الشهر بالتحديد لكي يتم التعرف على الأسعار الجديدة هل هي تأثرت بالأزمة السياسية القائمة بين روسيا وأوكرانيا أم لا، وهل الأسعار ترتفع أم لا هذا ما سنوافيكم به أول بأول في انتظار كل جديد.