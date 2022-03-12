الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور التعليمي

عرض النتائج من نظام نور، أطلقت وزارة التعليم في السعودية نظام نور التعليمي لكي يواكب التطور الرقمي الكبير الذي يحدث في المملكة الآن، وخاصةً الفترة الماضية بعد توقف الدراسة لأكثر من عام في المدارس السعودية نتيجة انفجار الجائحة العالمية فيروس كورونا، وقد تمكن نظام نور من أي يثبت كفائته ونجاحه في القطاع التعليمي من حيث توفير جميع ما يحتاج إليه الطلاب أثناء فترة التعليم الالكتروني من المنزل، وعلى الرغم من أن الدراسة في السعودية لجميع الصفوف التعليمية الآن صارت حضورية إلا أنه لم يتم الاستغناء عن نظام نور بعد ويتم الاعتماد عليه في خدمات أخرى منها عرض نتائج الطلاب من نظام نور.

نظام نور وعرض نتائج الطلاب

انتهى الطلاب في السعودية من اختبارات الفصل الدراسي الأول من هذا العام الدراسي وقد قاربوا على بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، ويتم رفع نتائج الطلاب على نظام نور التعليمي الإلكتروني لكي يكون الاستعلام أسهل وأفضل من ذي قبل سواء من قبل ولي الأمر أو الطالب، وقد أوضحت وزارة التعليم في السعودية أنه يمكن للطلاب فتح الحساب الشخصي في نظام نور من أجل عرض نتائجهم بعد الانتهاء من الاختبارات ورفع النتائج على النظام.

كما أنه بعد نظام الدراسة الجديد الذي قام بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية فإن الاعتماد على نظام نور صار أكبر وبشكل واسع، فهو سهل كثيرًا من عملية رفع النتائج وإطلاع الطلاب عليها وذويهم، ويوفر نظام نور خدمات أكثر وأكثر للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور المسجلين بالمنصة.

الاستعلام عن النتائج من نظام نور التعليمي

يسمح نظام نور التعليمي بالاستعلام عن النتائج من خلال رقم هوية الطالب أو ولي أمره كالتالي: