نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ فصل الربيع لعام 1443 بالسعودية ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية فصل الربيع بالسعودية، عام يتكون أربعة فصول جوية مختلفة لكل منها حالة الطقس المميزة لها والظواهر الجوية التي لا تحدث إلا بكل فصل تقريبًا وهم فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف وتأتي بنفس الترتيب السابق، مدة كل فصل من تلك الفصول هي ثلاثة أشهر حتى يتم إكمال 365 يومًا وهم مدة أيام السنة ولكل منا فصله المفضل الذي يجده أفضل من غيره من الفصول، وفيما يلي نعرفكم على موعد فصل الربيع الذي ينتظره الكثير منا بعد الشتاء البارد الذي قضيناها هذا العام.

موعد بداية فصل الربيع 2022-1443

تختلف حالة الطقس في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي حيث يكون الطقس هناك شتاءً وهنا صيفًا والعكس، وتقع معظم الدول العربية في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية والذي يبدأ به فصل الربيع في الواحد والعشرين من شهر مارس في حين أنه في تلك الفترة يكون الطقس في الناحية الجنوبية من الكرة الأرضية خريفًا.

ويعرف فصل الربيع بأنه الاعتدال الربيعي حيث يفصل بين فصل الشتاء الذي يأتي بظواهره الجوية المميزة من الأمطار الكثيفة والمتوسطة والرياح والعواصف والسيول في بعض الأماكن وبين فصل الصيف الذي تسطُع به الشمس طوال الوقت وتزداد به درجة الحرارة مع حدوث الجفاف، لهذا هناك الكثير من المحبين لفصل الربيع لخفته وتأثيره الهادي على النفوس.

كم يتبقى على فصل الربيع بالسعودية

يعتدل المناخ في فصل الربيع فيكون بمثابة فترة من الراحة والهدوء والاستمتاع بالجو درجة الحرارة وتفتح الأزهار وتحول الأراضي جميعها باللون الأخضر لذلك يعتبر هذا الفصل من أكثر الفصول المحببة للأشخاص، كما أن فرص تساقط الأمطار تقل به وتظل الحرارة معتدلة لا منخفضة كفصل الشتاء أو مرتفعة كفصل الصيف.

ونلاحظ أن السماء تصبح صافية وزرقاء في فصل الربيع لخلوها من السحب المليئة بالأمطار، وتنتشر نسمات من الهواء الدافئ في المساء التي تشعرنا بالسعادة، كما أن الأشجار تبدأ أوراقها في النمو والأزهار تبدأ في التفتح ليبرز جمال الطبيعة الساحرة وجمال خلق الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا فإن الربيع يأتي في 21 مارس القادم لعام 2022 أي أنه يتبقى 36 يومًا من الآن قبل بداية فصل الربيع.