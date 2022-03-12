نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة إمكان يصل إلى 50 ألف ريال بدون كفيل أهم الشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة إمكان، تقدم شركة إمكان عدد من المنتجات التمويلية المختلفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع العديد من المميزات والإجراءات الميسرة ومنها التمويل الشخصي الميسر كما تقدم التمويل الإضافي وفي هذا المقال سنقدم لكم واحد من منتجات الشركة وهو التمويل المصغر وهو منتج مقدم للعملاء مع تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب وسنقدم لكم في السطور التالية أهم شروط ومميزات هذا المنتج.

تمويل شركة إمكان ( التمويل المصغر) وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه

هناك شروط تضعها الشركة على المتقدمين الإطلاع والتعرف عليها لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على المنتج المتوفر أو لا وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل العمر للمتقدم عن خمسة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً. المنتج متوفر لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين. لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي. لا يوجد أي تعثرات في قائمة سمة. يجب على المتقدم أن يكون في حوزته سجل ائتماني جيد.

ماهي مميزات التمويل المصغر

هناك مميزات كثيرة أعلنت عنها الشركة يمكنك الاستفادة منها عند رغبتك الحصول على المنتج ومنها ما يلي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل يصل إلى ألفين ريال سعودي.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

المنتج متوفر دون الحاجة إلى كفيل.

سهولة التقديم للحصول على المنتج من خلال إجراءات ميسرة.

يتم حصولك على المنتج بدون تحويل الراتب.

السداد من خلال أقساط شهرية بفترة ممتدة إلى 24 شهر.

تصل نسبة هامش الربح 1.6% شهرياً.

لا يتطلب اعتماد جهة العمل لدي إمكان.

وحتي تتمكن من حساب قيمة تمويل قم بالدخول إلى رابط إمكان للتمويل المصغر ثم بعد ذلك قم بإدخال قيمة التمويل وتحديد من فترة السداد سواء عام أو عام ونصف أو عامين ثم يتم الضغط على احسب قيمة التمويل بعد ذلك سوف يظهر لك قيمة القسط الشهري الذي ستقوم بسداده شهرياً ولطلب التمويل يتم تحميل تطبيق إمكان وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء 8001240251، أما عن طريقة سداد الأقساط الشهرية للقرض فقد أعلنت الشركة عن وجود ثلاث طرق يمكنك من خلالها السداد الطريقة الأولي من خلال قيام العميل بعمل تفويض مباشر للدفع من حسابه البنكي أما الطريقة الثانية فتتم من خلال الدفع الإلكتروني من البطاقة الائتمانية أو بطاقة مدي أما بالنسبة للطريقة الثالثة فتتم من خلال إصدار فواتير إيداعات.

خطوات دفع الأقساط الشهرية من البطاقة الائتمانية

يمكنك دفع الأقساط الشهرية الخاصة بتمويلك من البطاقة الائتمانية أو بطاقة مدي من خلال الدخول إلى تطبيق الشركة للجوالات بعد ذلك قم بالضغط على سداد ثم اختار سداد الأقساط المستحقة بعدها يتوجب عليك تحديد عدد الأقساط التي ترغب في سدادها ثم يظهر لك قيمة المبلغ المراد دفعه وفترة السداد التي قمت بتحديدها ثم إضغط على ادفع الآن وسوف تحصل على رسالة تفيد نجاح عملية السداد أو لا وفي حال عدم نجاحها يمكنك المحاولة مرة أخرى وقد سبق وأعلنت الشركة أن تاريخ سداد الأقساط يكون يوم 27 من الشهر الميلادي.