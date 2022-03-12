تأمين ساند للنساء المتعطلات عن العمل وشروط استحقاق الدعم وكيفية التقديم عليه. حيث إنه هناك العديد من النساء الاتي تم تعطلهم عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم وليس لهم أي يد فيه. ولهذا تقوم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم لهم هذا الدعم الذي يسمي بساند، كما يمكنهم هذا الدعم من الحصول على مبلغ من المال الذي يمكنهم من التأقلم مع الحياة وتكاليفها، كما يساعدهم على إمكانية الحصول على حياة كريمة، ولهذا تزداد التساؤلات حول كيفية الحصول على هذا الدعم وماهو المبلغ المتوقع وشروط الحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضا على متي ينزل تأمين ساند التأمين ضد التعطل عن العمل بعد طلبه ومن يشملهم الدعم

تأمين ساند للنساء المتعطلات عن العمل

كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم مبادرة ساند ضد التعطل عن العمل للرجال فتقدمها أيضا للنساء. وهو عبارة عن نظام للتأمين يعمل على توفير الدعم للموظف السعودي داخل القطاع الخاص أوالقطاع العام ممن هم مشتركين بالتأمين الاجتماعي؛ ويرحجع ذلك إلى حرص الحكومة السعودية على العامل السعودي ورعاية أسرته حتي يتمكن من الحصول على عمل. ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم يتم تقديمه فقط لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته. ولكن من ترك العمل رغبة منه بذلك لا يستحق الحصول على الدعم. كما أن هذا الدعم يتضمن أيضا تقديم التدريبات لتمكين الموظف من الحصول على فرصة عمل جديدة. سواء كان هذا الموظف من الرجال أو النساء.

شروط استحقاق تأمين ساند

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يجب توافرها في السيدة حتي يتم الموافقة عليها. كما يمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

يجب أن تكون السيدة سعودية الجنسية

ينبغي التقديم على الدعم قبل مرور 90 يوما من ترك العمل

يشترط أن يكون السبب في ترك العمل خارج عن إرادة السيدة

كما ينبغي أن يقل العمر عن 60 عاما

أن يكون لديها التزام بالتدريب ونشاط في البحث عن عمل

من المهم ألا تقل مدة عمل المستفيدة عن 18 شهر في خلال ال36 شهر السابقة

طريقة التقديم للحصول على الدعم

يجب أولا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمين الاجتماعي

ثم الدخول على الحساب الشخصي للمستفيدة في الموقع

وبعدها الضغط على التأمينات أون لاين

والضغط على ساند

وكتابة جميع البيانات الشخصية والحساب البنكي

تقديم جميع المستندات المطلوبة

وإرسال الطلب.

كم راتب تأمين ساند للنساء المتعطلات عن العمل

موعد صرف تأمين ساند للنساء المتعطلات عن العمل

حيث إنه في حالة فصل النساء وكذلك الرجال من العمل ويصبحوا عاطلين عن العمل.يتم الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية والتقديم للحصول على دعم ساند. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب التقديم للحصول على الدعم في فترة لا تتخطب ال90 يوم منذ ترك العمل.وعندما يتم استيفاء جميع الشروط يتم صرف الدعم في أول الشهر التالي للتقديم.

طرق التواصل مع برنامج ساند