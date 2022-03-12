طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالفلفل الحار والليمون في البيت

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تعتبر الكبدة الاسكندراني من أجمل وصفات عمل الكبدة، لأنها يضاف إليها فلفل حار والكثير من الليمون، مما يعطيها مذاق رائع ورائحة شهية، تجذب جميع الأشخاص للإقبال عليها بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالليمون والفلفل الحار. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات كيلو من شرائح الكبدة الفريش الرفيعة.

عشرة جرام من الثوم المهروس.

زيت غزير.

ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الحار.

خمسون جرام من شرائح الفلفل الرومي الأخضر.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة من الملح.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار مرتفعة قليلا حتى يسخن، ضيفي الثوم إلى الزيت، ثم قلبيه حتى يكتسب اللون الذهبي. وزعي شرائح الكبدة فوق الثوم، ثم ضيفي إليهم الملح، ومقدار الخل، ثم قلبهم بهدوء لبضع ثواني، ثم ضيفي إليهم الفلفل الرومي، والفلفل الحار، ثم اخلطيهم واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تنضج الكبدة الاسكندراني، وتصبح جاهزة للتقديم بجانب سلطة الطحينة وبعض المخللات. طريقة عمل سلطة الطحينة المكونات ربع كوب كبير من الطحينة الخام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

حبتان من الليمون.

ربع كوب صغير من الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة المجففة. طريقة تحضير سلطة الطحينة اسكبي الطحينة في وعاء زجاجي صغير الحجم، ثم ضيفي إليها الماء الدافئ بشكل تدريجي، ثم قلبيهم جيدا بالمضرب اليدوي. ضيفي الليمون، والشطة، والكمون، والخل وباقي المكونات إلى الطحينة، ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي سلطة الطحينة في وعاء التقديم، حتى تصبح جاهزة للتناول. فوائد الكبدة لجسم الإنسان تمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات الهامة.

تعالج الأنيميا الحادة.

تقوي العضلات.

تعزز صحة العظام.

تمنع الإصابة بمرض فقر الدم خاصة للأطفال.

تحد الإصابة بمرض الزهايمر.

تقوي الجهاز العصبي.

تحمي من الإصابة بأمراض السرطان.

تعزز وظائف الكبد.

تساعد على تطور الجنين.

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