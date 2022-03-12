نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022 وفقاً للتحديث الجديد من شركة ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بيان عاجل أعلنت شركة أرامكو رسميًا سعرالبنزين في السعودية شهر مارس 2022، وكذلك أسعار ومواد الطاقة التي يتم العمل على تطبيقها في جميع أنحاء المملكة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، حتى يوم 10 من أبريل المقبل، حيث تُقوم الشركة السعودية الأشهر على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط بمراجعة الأسعار بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتخضع تلك المراجعة لعدة عوامل أساسية، تدفعها نحوالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت، ومن أبرز تلك العوامل حركة العرض والطلب، وكذلك أسعار النفط العالمي، وسعر الدولار، وغيرها.

سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022

في ظل الظروف التي يشهدها العالم الآن بسبب تدهور الأحوال السياسية بين روسيا وأوكرانيا، تعلن أرامكو عملاق النفط السعودي عن سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022، ومن الجدير بالذكر أنه توفر شركة أرامكو أفضل أنواع الوقود لتلبي الاحتياجات اليومية في جميع أنحاء المملكة، حيث توفر نوعي 91 و95، بالإضافة إلى توفيرها الديزل والكيروسين ذو الجودة العالية، كما تتميز جميع أنواع الوقود التي تنتجها ارامكو بخلوها من الرصاص، ولكن تسببت الأزمة الأوكرانية الروسية في رفع أسعار النفط العالمي، وهو ما تسبب في تزايد مخاوف المواطنين والمقيمين على أراضيالمملكة السعودية من إمكانية إقدام الحكومة في المملكة على رفع الأسعار هذا الشهر، إلا أنه خالفت أرامكو كافة التوقعات وقامت بالفعل بتثبيت أسعار البنزين الخاصة بشهر مارس لتبقى على ما كانت عليه خلال شهر فبراير، وقدقامت بتحديث الواجهة الخاصة بالأسعار عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

تعرف على سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022

وجاءسعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022، على النحو التالي:

سعر بنزين 95 سجل 2.33 ريال سعودي.

سعر بنزين 91 سجل 2.18 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال سجل 75 هللة.

سعر الكيروسين سجل 70 هللة.

سعر الديزل سجل 63 هللة.

وتخضع تلك الأسعار إلى المراقبة الجيدة، مع التشديد على كافة المحطات لمنع التلاعب بالأسعار واتباع القائمة الجديدة للأسعا.