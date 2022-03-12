نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوندا اكورد سبورت أفضل سيارة سيدان في السعودية بقسط 400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماذا لو قلت لك إن سيارات السيدان سوف تنقرض قريبًا ؟ هذه ليست مزحة إنها حقيقة لكن هوندا اكورد سبورت تبقى سيارة خارج المنافسة نظرا للتحسينات الجديدة التي أدخلت على الجيل الأخير منها، ففي الوقت الذي يتراجع فيه إقبال المستهلكين على سيارات السيدان يبقى هناك عدة موديلات أو طرز تنافس بقوة ولا يمكن الاستغناء عنها ومن بينهم أكورد التي تعد من أكثر السيارات مبيعًا على المستوى العالمي وذات العمر الأطول منذ طرحها أول مرة في الأسواق اليابانية.

Honda Accord مقابل Hyundai Sonata

صممت أكورد لتنافس العديد من السيارات في فئتها خاصة Hyundai Sonata N-Line وكيا Kia K5 GT لكنها تتميز عنهما فيما يتعلق بقوة المحرك والكفاءة في استهلاك الوقود كما أنها تأتي بعد عام من التحديثات التي شهدها موديل أكورد 2021 ، ما يجعل من النسخة الرياضية من أكورد سيارة ممتعة ومفضلة وتتيح تجربة ممتعة ومريحة من القيادة أكثر من أي وقت مضى.

أداء هوندا أكورد

نظرًا للوزن الخفيف نسبيًا والمحرك التوربيني القوي بسعة 2.0 لتر- في نسخة 2022 مقارنة مع محرك 1.5 في موديل 2021- الذي ينتج قوة حصانية تبلغ 252 حصانًا، يمكن لسيارة هوندا أكورد سبورت التسارع من 0 إلى 60 كم في 5.4 ثانية فقط، وتحقق ذلك بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الـ10 سرعات، مما يسمح للسيارة بنقل السرعات الصاعدة بشكل أسرع في التروس السفلية ولكن يتباطأ في سرعات الدورات الأعلى RPM.

كما تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ في المدن 22 كلم لكل لتر وفي الطرق السريعة يصل إلى 32 كلم لكل لتر بينما المعدل المتوسط يصل إلى 26 كلم لكل لتر من الوقود.

2022 Honda Accord تنافس الدفع الرباعي



على الرغم من إقبال الكثير على سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر هذه الأيام ، إلا أن سيارة هوندا أكورد 2022 الرائعة، يمكن أن تقوم بمعظم الأشياء التي يمكن لسيارات الكروس أوفر المتوسطة القيام بها بفضل محركين بشاحن توربيني، يوفران المزيد من القوة والكفاءة فضلا عن مجموعة نقل الحركة الهجينة التي توفر انعطافًا أكثر كفاءة أثناء التنقل اليومي، مع صندوق الأمتعة الكبير والمساحة الكافية لأربعة بالغين للاسترخاء براحة تامة.

كما تعتبر أكورد أيضًا شريكًا مثاليًا للرحلات البرية، وقد تم تحسينها من خلال مجموعتها الشاملة من ميزات مساعدة السائق القياسية ونظام المعلومات والترفيه هذه الأمور وغيرها تجعل Accord ضمن قائمة أفضل السيارات في 2022.

عوامل السلامة والأمان في هوندا أكورد سبورت

تظل أكورد سبورت واحدة من سيارات السيدان الرياضية متوسطة الحجم التي تصمد أمام المنافسة المتجددة، بفضل ما تملكه من عوامل السلامة والأمان حيث تعد مجموعة أدوات السلامة النشطة التي توفرها شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا واحدة من أفضل أنظمة السلامة السائدة ، حيث تمتزج مجموعة من التقنيات (التحكم في السرعة التكيفي، ونظام الثبات على الطريق ، والفرامل التلقائية في حالات الطوارئ ، والتعرف على إشارات المرور)، في حزمة واحدة موحدة قياسية في أكورد.

سعر هوندا اكورد LX SPORT 2021

يبدأ سعر اكورد LX SPORT 2021 في السعودية عند 105 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 121 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 % للشراء النقدي من وكيل هوندا في السعودية.

مقارنة سعر Honda Accord 2021 عالميًا

بالنظر إلى الأسعار العالمية نجد أن الفئة الأقل من Honda Accord هي فئة lx التي تأتي بسعر 27 ألف دولار تقريبًا فيما يعتبر سعر أعلى فئة هو Honda Accord Touring التي يصل سعرها إلى 39 ألف دولار بينما تعتبر أكورد سبورت 2021 هي الأفضل مقارنة مع باقي الموديلات.

عروض تقسيط اكورد LX SPORT 2021

يمكن التقسيط وفق أحدث عروض تقسيط السيارات المتاحة لدى الوكيل أو معارض البيع كما يمكن التقسيط حتى 84 شهرًا وفق الخطة التالية :

بقسط شهري 1400 ريال يمكن تقسيط أكورد 2021 بدون مقدم على 84 شهرًا مع سداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا.

أما عند التقسيط بـ400 ريال شهريًا تصبح قيمة الأقساط 33.600 ريال ويتم توزيع المبلغ المتبقي من الثمن على الدفعتين الأولى والأخيرة.

هوندا أكورد من الداخل

تتميز أكورد سبورت بالعديد من عوامل الراحة والمتعة ليس من بينها حجم الدواسات الصغيرة الذي لا يعتبر ميزة كبيرة في السيارات الرياضية لكن المقصورة الفسيحة، مع المساحات كبيرة في الأمام، تعطي شعورًا بالراحة يمكنك الغطس في المقاعد وتعديلها بحيث تكون جالسًا على الأرض مباشرةً ، مع وجود مساحة كبيرة في الأعلى وخطوط رؤية ثابتة للأمام والخلف والجانب، هذه المقاعد مريحة جدًا أيضًا ، حيث توفر وسائد داعمة دون الشعور بالضيق.

التقنيات الداخلية في هوندا أكورد سبورت

تأتي التقنيات التكنولوجية الجديدة كليًا في أكورد سبورت 2022 انطلاقا من ميراث أكورد 2021 التي شهدت نقلة نوعية، مع ميزات وتقنيات جديدة ليس أقلها المحرك رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني مع توربو جديد بحقن مباشر بعمود DOHC وتحكم مزدوج متغير التوقيت (مزدوج VTC) و محرك VTEC .

الترفيه والتقنية

كما تتضمن التحديثات الأخرى في Honda Accord 2021 نقل منفذ USB إلى وحدة التحكم المركزية لتسهيل الوصول إليه، كما أضافت هوندا منافذ USB المزدوجة في الصف الثاني من المقاعد في الإصدار الرياضي مع تنبيه في حالة عدم استخدام حزام الأمان في كافة المقاعد الخلفية أيضًا مع شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع Apple CarPlay و Android Auto. تم تجهيز متغيرات EX-L و Touring حصريًا بالتكامل اللاسلكي لهذه التطبيقات.

الاقتصاد في استهلاك الوقود

تخلى الإصدار الأخير من أكورد عن الجيل السابق من المحركات V-6 والمحركات ذات الأربع أسطوانات، وتم استبداله بمحرك تيربو ثنائي وكانت النتائج إيجابية بشكل عام، خاصة في استهلاك الوقود، وفي الاختبارات الحقيقية على الطرق كانت Accord Touring 2.0T المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات هي الأكفأ على الإطلاق حيث وصل معدل الاستهلاك إلى 35 ميلا في الغالون .

هيكل Honda Accord 2021

استوحت هذه السيارة كل الإمكانيات المستحدثة في طراز Honda Accord 2021 الجديد تمامًا من الألف إلى الياء وهو مبني على منصة جديدة ذات حوض منخفض وأوسع، وهيكل أحادي أخف وزنا وأكثر صلابة وأكثر تطورا، وبفضل الشاحن التوربيني تمنحك أكورد 2021 سبورت تجربة فائقة من الراحة والمتعة أثناء القيادة بأمان على الطريق.

أهم مزايا هوندا أكورد 2021

من بين المزايا العديدة تأتي أكورد 2021 مع ناقل حركة اوتوماتيك CVT ومبدل سرعات على عجلة القيادة ونظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وفتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني وفتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل باللمس وكاميرا متعددة الزوايا للرؤية الخلفية وفرامل ABS.

الانسيابية على الطرق

بحسب آراء عدد من ملاك أكورد فإن كانت الانسيابية على الطريق والكفاءة في المنعطفات أكثر ما أجمع عليه مستخدمو أكورد كما يصفها الكثيرون بأنه هادئة ومريحة فوق المطبات، حيث تمتلك السيارة قد كبير من الثبات فوق الطرق الصعبة الأمر الذي يحقق التوازن ويفر قدر أكبر من الراحة.

أفضل صفقة في 2022

إن كنت تبحث عن أفضل صفقات السيارات لشهر فبراير 2022 فيمكنك شراء هوندا أكورد سبورت إن لم تكن من عشاق تويوتا كامري أو نيسان ألتيما فهناك العديد من سيارات السيدان التي توفر لك تجربة رائعة من القيادة تتميز بالراحة والسهولة وعوامل الأمان والسعر المعقول في ظل المنافسة الكبيرة على سوق السيارات في العالم.

هوندا اكورد سبورت مستعملة

أول شيء يجب التفكير فيه عند شراء هوندا أكورد سبورت مستعملة هو سنة الانتاج ، لأن أكورد تقدم اختلافات كبيرة اعتمادًا على الجيل، وسيكون الخيار الأفضل من حيث القيمة هو أحدث طراز من الجيل العاشر من أكورد، والذي يتضمن أحدث التقنيات والتحسينات مقارنة بالجيل السابق.

إلى جانب ذلك ، فإن سعر سيارة أكورد من الجيل العاشر المستعملة ليست أعلى بكثير من موديلات الجيل التاسع ؛ حيث إن الفارق في السعر حوالي 7 آلاف ريال فقط بين سيارة أكورد سبورت 2017 (الجيل التاسع) وطراز 2018 (الجيل العاشر).

الضمان وتغطية صيانة هوندا

تعد تغطية ضمان هوندا معقولة ولكنها لا ترقى إلى غيرها من التغطية الرائدة في فئتها التي توفرها هيونداي سوناتا ، أو شيفروليه ماليبو وتويوتا كامري في هذه الفئة من خلال تقديم صيانة مجدولة مجانية حيث يغطي الضمان المحدود 3 سنوات أو 36000 ميل بينما يغطي ضمان مجموعة نقل الحركة 5 سنوات أو 60000 ميل ولا توجد صيانة مجدولة مجانية.

الفرامل والتعليق

تأتي أكورد 2022 سبورت مع ديسك للفرامل يعمل على الـ4 عجلات معًا بالإضافة إلى نظام منع انغلاق الفرامل ABS وهو نظام يساعد على منع توقف العجلات تمامًا أثناء الضغط على الفرامل ما يتيح إمكانية توجيه المركبة. بينما تبلغ داورات الفرامل الأمامية ( القطر × السمك ) حوالي 12.3 بوصة بينما تصل إلى 11.1 بوصة بالنسبة لدوارات الفرامل الخلفية.