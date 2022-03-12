نظام نور للاستعلام عن المكافأت الطلابية ونتائج الطلاب رابط وطريقة تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نظام نور للاستعلام عن المكافأت الطلابية والتعويضات ونتائج الطلاب رابط وطريقة تسجيل الدخول. تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل الحياة عليهم وكذلك للمساعدة في إتمام العمليات المختلفة. كما تسعى الحكومة السعودية من أجل تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى الشكل الرقمي الإلكتروني. وذلك كنوع من الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم. كما أن تحويل مختلف الخدمات إلى الشكل الرقمي يعمل على توفير الوقت والجهد للمواطن وكذلك تخفيف التزاحم. كما يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها هو نظام نور والذي ساعد الطالب وولي الأمر في العديد من أمور التعليم. ويعتبر من أهم هذه الأمور هو الاستعلام عن نتائج الطلاب وكذلك الحصول على المكافأت وغيرها. ولذلك سوف نقوم اليوم بتوفير رابط وطريقة تسجيل الدخول على نظام نور. كما يمكنك التعرف أيضاً على طالب جديد بنظام نور كيفية التسجيل وخطوات تسجيل ولي الأمر وحملة النقل المدرسي .

نظام نور للاستعلام عن المكافأت الطلابية

يعتبر نظام نور من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يوفر للمواطنين العديد من المزايا والتي تعتبر من أهمها هي الاستعلام عن نتائج الطلاب وكذلك صرف التعويضات والمكافآت. فلقد قامت وزارة التعليم السعودية بإعتماد صرف الإعانات والتعويضات الطلابية وكذلك المكافأت. كما تم الإعلان عن إنه سوف يتم صرف هذه المكافأت عن طريق نظام نور وذلك لضمان سرعة الصرف وسهولته. كما تضمن أيضا صرف التعويضات في الموعد المحدد لها. ومن الجدير بالذكر إنه قم تم تسجيل بيانات جميع الطلاب المستحقين لهذه المكافأت في نظام نور. كما إنه منذ يوم أمس الأحد فقد تم ظهور جملة تم الاحتساب داخل خانة حالة الحساب. كما يمكنك التعرف أيضاً على تطبيق منصة مدرستي الإلكتروني وطريقة تحميل التطبيق على الهاتف وإنشاء حساب.

رابط وطريقة تسجيل الدخول

فمن الجدير بالذكر أن منصة نور تمكن المواطن أيضاً من معرفة نتائج الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة. ويتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول لصرف المكافأت الطلابية وكذلك الإعانات والتعويضات وأيضاً للاستعلام عن نتائج الطلاب. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة والرابط لتسجيل الدخول كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نور ثم تسجيل رمز التحقق ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الدخول على خيار تسجيل الدخول ثم الضغط على خيار مكافآت الطلاب أو الضغط على خيار نتائج الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

حيث إنه قد تم الإعلان عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر 2021. ويمكننا الاستعلام بواسطة رقم الهوية كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نور

ثم الدخول على كشف درجات الطلاب برقم الهوية

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك رمز التحقق المرئي

ثم الضغط على نتيجة البحث

ثم عليك تحديد مرحلة التعليم ثم الدخول على صفحة إخطار النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قدمت إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور. كما يتمكن ولي الأمر من الاستعلام من خلال خيار ولي الأمر لمعرفة نتائج الأبنتء. وذلك من أجل توفير الجهد لدي أولياء الأمور. كما قامت الوزارة بالإعلان عن ظهورنتائج الطلاب بالصف الأول والثاني الابتدائس يوم الثلاثاء السابق. وإنه سوف يتم ظهورالنتيجة على نظام نور وكذلك تطبيق توكلنا.