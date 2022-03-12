نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ساند البحث عن العمل وكيفية التأكد من أهلية ساند وكم هو راتب ساند للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ساند البحث عن العمل هو احد طرق الدعم التي يتم توجيهها لأبناء الوطن من الشعب السعودي، حيث تسعي الحكومة السعودية بشكل دائم التي توفير كافة سبل الأمان المادي للمواطن بكافة الطرق الممكنة في الآونة الأخيرة وهومن احد اهم أولويات الحكومة السعودية في تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم مباشر في كافة المجالات الخدمية أو الترفهية أو الاقتصادية من القيادة السعودية، ولهذا الأمر أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة علي التسجيل في نظام ساند سوف يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

الشروط الأهلية للحصول علي دعم ساند

لحصول على راتب ساند التعطل عن العمل يجب أن يتم توفر بعض الشروط في المتقدم والتي يكون وفقًا لها مستحق للحصول على راتب ساند التعطل عن العمل، ويكون ذلك بتوفر الشروط اللازمة التي حددتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذه الشروط هي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم غير مفصول عن العمل.

لابد أن يكون المتقدم قام بترك العمل بكامل إرادته.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

أن يكون المتقدم قادر على العمل.

ألا يوجد مصدر دخل للمتقدم.

التسجيل في خدمة ساند من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة 90 يوم منذ يوم ترك العمل كحد أقصى.

من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة 90 يوم منذ يوم ترك العمل كحد أقصى. أن يكون مسجلًا في وزارة التأمينات الاجتماعية.

كيفية التأكد من أهلية دعم التعطل عن العمل

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة التحقق من أهلية المواطن للحصول على راتب ساند التعطل عن العمل وهذا الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الحصول على نتيجة التحقق من أهلية ساند وهذا ضمن احد المميزات التي تقوم المؤسسة علي توفيرها في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أصبحت الخدمة إلكترونية ويمكن الحصول عليها بكل سهولة والتأكد من أهلية الاستحقاق خلال ثوانٍ معدودة بمجرد تسجيل رقم الهوية وطلب الخدمة، كما يمكن للمواطنين التأكد من هذا الأمر أيضا عن طريق الاتصال علي احد الأرقام التالية:

الرقم المجاني: 8001243344

رقم الهاتف: 00966118087777

أيام العمل: من يوم الأحد حتى يوم الخميس، ساعات العمل: من الساعة 8.00 صباحًا وحتى الساعة 4.00 عصرًا.

كم هو راتب الدعم للنساء والرجال

يعتمد تحديد راتب ساند على الراتب الأساسي للشخص سواء سيدة أو رجل في تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ المستحقة لراتب التعطل عن العمل تكون حسب النسب والشروط التالية:

يتم صرف ما قيمته 60% من متوسط الأجور الشهرية التي تخضع لنظام ساند خلال فترة 3 أشهر الأولى بدءًا من تاريخ التقديم. يتم صرف ما قيمته 50% من متوسط الأجور الشهرية التي تخضع لنظام ساند بدءًا من الشهر الرابع من تاريخ تقديم طلب ساند. تظل مدة الاستحقاق للتعويض المالي عن التعطل عن العمل من نظام ساند حتى 12 شهرًا لا أكثر. الحد الأعلى لمبالغ التعويض الشهرية لا تزيد عن 9000 ريال سعودي في الثلاثة أشهر الأولى. الحد الأعلى منذ الشهر الرابع لا تزيد عن 7500 ريال. إذا كانت قيمة التعويض أقل من المقدار المحدد للدعم فإن التعويض يزداد ليكون مساويا للقيمة المحددة للدعم.

وجاءت تلك التغيرات بعدما استطاعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية الحصول على 93% من رضا الموظفين في المملكة سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعتبر إنجازًا كبيرًا تسعى المؤسسة في الوقت الحالي الحفاظ عليه بل والمضي قدمًا تكبير تلك النسبة للوصول إلى إرضاء جميع الموظفين الموجودين في المملكة في كافة القطاعات.