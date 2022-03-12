نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام ساند ومعرفة أهم شروط التسجيل في ساند وكيفية الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية في السعودية، حيث قامت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة في المملكة المؤسسة، حيث يهدف التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية إلى التأمين ضد التعطل عن العمل عن طريق اقتطاع نسبة 2 في المئة من راتب الموظفين المشتركين لحماية مشتركين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم.

ونظام ساند هو ببساطة نظام تكافلي، والهدف منه هو حماية المستخدم المسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال فصله من وظيفته، وعند الفصل يتم تفعيل نظام ساند، والذي يحمي من الحاجة، والجدير بالذكر أنه من الممكن للمشترك العودة للعمل خلال الفترة التي يتكفل بها ساند بالموظف.

وتقوم أيضا فكرة العمل في نظام ساند على سد فجوة الدخل وتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته في الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة حتى توفير وظيفة جديدة مع تقديم الدعم والتدريب اللازم للمساعدة في الالتحاق بوظيفة جديدة .

التسجيل في نظام ساند

ونظام ساند التعطل عن العمل هو برنامج تابع لوزارة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، للعاطلين عن العمل حيث يمكنهم الحصول على راتب شهري لحين الحصول على وظيفة وذلك لدعم المواطن ومساعدته على الإنفاق على أسرته وتوفير الاحتياجات الأسرية لهم، وخلال هذه الفقرة نقدم لكم خطوات التسجيل في ساند والتي تم أعلانها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية، والخطوات هي:

1- تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية في المملكة وبعدها تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

2- يتم فتح صفحة تطلب منك تسجيل دخولك على حساب المشترك من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

3- قم بالبحث عن خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند.

4- سوف يطب منك النظام أن تقوم بإدخال البيانات وإدخال رقم حسابك البنكي.

5- الخطوة التالية سوف تظهر صفحة أمامك للتسجيل وتعبئة البيانات الشخصية للاتصال والخاصة بالمشترك ثم بعدها قم بالضغط على خانة تعديل.

وبهذا تكون قد انتهيت من خطوات طلب التقديم في نظام ساند، وبعدها سوف يقوم النظام بإظهار رسالة أن عملية تقديم طلب تعويض تمت بنجاح وفي حال استحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على استحقاق طلب التعويض.

جدير بذكر أن التسجيل في نظام ساند يحتاج كافة البيانات حقيقية وفى حال إن كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند فسوف يظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.

شروط التسجيل في نظام ساند 1443

تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على رعاية المواطنين من خلال ضمان حقوقهم المادية في حالة الفصل التعسفي من الشركات، كما تعمل على تدريب وتأهيل المواطنين للعودة إلى العمل من جديد، ويقوم الكثيرون بالتسجيل في هذا النظام للاستفادة من منافعه في الفترة الانتقالية بين الأعمال، ولكن هناك بعض الشروط التي يضعها النظام والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين حتى يتم صرف مبالغ تعويضية لهم، ومن تلك الشروط:

الشرط الأساسي للتسجيل في ساند هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ويجب ألا يكون سن المتقدم قد تخطى الستين عاماً. يجب ألا يكون للشخص المتقدم للوظيفة مصدر دخل مادي أخر من وظيفة أخرى، أو من أنشطة تجارية. لا يقبل النظام بالمتقدمين الذين تركوا أعمالهم بإرادتهم الحرة. ألا يكون سبب ترك الموظف لعمله هو سبب شخصي، ولا دخل للمؤسسة فيه. أن يكون الشخص المتقدم قادر على الالتحاق بعمل آخر. يقوم البرنامج بإعداد فترة تدريبية وتأهيلية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية، ويجب أن يلتزم الشخص المتقدم بحضور كل تلك التدريبات. يجب أن تكون فترة العمل التي قضاها الشخص المتقدم في عمله السابق قد تجاوزت الفترة التي ينص عليها قانون العمل الذي يعتمده النظام.

والجدير بالذكر أن برنامج ساند أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الدعم المالي لمن تعرض للتعطل عن العمل لحين عثورهم على فرصة عمل أخرى، كما أن هذا البرنامج يستهدف أيضًا تحفيز المسجلين فيه على تكثيف جهودهم في العثور على الوظائف من خلال توفير لهم مجموعة من البرامج التدريبية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتعزيز تأهيلهم لسوق العمل.