نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سبورتاج Kia sportage 2022 بأسعار خرافية ومواصفات قوية.. الوحش الكوري في المقال التالي

تعد كيا سبورتاج 2022 Kia sportage من أهم السيارات التي تقدم تجربة قيادة قوية تتعامل مع كافة أنواع الطرق بقوة كبيرة وقدرة عالية بالإضافة إلى كون تصميمها تصميم جذاب وقوي هذا بالإضافة إلى امتلاكها محرك عملاق يعطي قوة تقدر بـ 150 حصان ميكانيكي وفي بعض الفئات 180 حصان ميكانيكي، وتعد سبورتاج الجديدة اختيار لا يستطيع الكثير تجاهله في حالة التفكير في شراء سيارة رياضية قوية لا تفتقر عنصر جاذبية التصميم والاعتمادية. كيا سبورتاج Kia sportage 2022 بأسعار مناسبة.. الوحش الجبار تأتي كيا سبورتاج 2022 بـ7 فئات تبدأ سعر الفئة الأولى منهم بـ98 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر الفئة الثانية هو 104 ألف و600 ريال سعودي تقريبا.

كذلك الفئة الثالثة سعرها هو حوالي 109 ألف ريال سعودي وهو نفس سعر الفئة الرابعة تقريبا.

أما الفئة الخامسة سعرها هو 116 ألف ريال سعودي وكذلك سعر الفئة السادسة هو 126 ألف ريال. سعر كيا سبورتاج Kia sportage فئة فل كامل في السعودية سعر فئة فل كامل من سيارة كيا سبورتاج هو 135 ألف ريال سعودي وتدعى هذه الفئة ما يلي، فئة SX. مواصفات فئة فل كامل مع سبورتاج الجديدة الوحش الكوري الجبارة السيارة تأتي بدفع كلي للعجلات وهي سيارة عائلية بقوة 177 حصان.

وفي الوقت نفسه صرفية الوقود في السيارة هي 14 كيلومتر مقابل كل لتر يتم حرقه.

السيارة تأتي بناقل حركة اتوماتيكي بدون اي ملاحظات على الأداء. تحتوي السيارة على حساسات في الأمام لكشف الطريق وكذلك في الخلف للمساعدة على الرجوع بدون أي مشكلات.

الأمان عالي في هذه السيارة فهي تحتوي على 6 وسائد هوائية لمنع آثار التصدام حال وقوعه.

محرك السيارة مكون من 4 اسطوانات بسعة 1.6 لتر. تأتي السيارة بنظام مثبت السرعة القوي بالإضافة إلى القفل الآلي للأبواب عند بدء تحرك السيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة يمكن تشغيلها عن بعد.

تكييف السيارة قوي للغاية وهو متعدد المناطق ويعطي توزيع جيد للهواء البادر.

تأتي السيارة بنظام جي بي اس مدمج ويمكن توصل الهاتف بشاشة السيارة أو بنظام تشغيلها الرئيسي.

كذلك تحتوي السيارة على كاميرا خلفية عالية الدقة وإضاءة أمامية قوية لكشف جميع انحاء الطريق اثناء القيادة. عمر شويل - جدة كيا سبورتاج Kia sportage 2022 بأسعار خرافية ومواصفات قوية.. الوحش الكوري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا سبورتاج Kia sportage 2022 بأسعار خرافية ومواصفات قوية.. الوحش الكوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.