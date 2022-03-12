خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل من نظام ساند وشروط الحصول على التعويض

نظام ساند هو احد انظمه الدعم الكبيرة التي طرحتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطن السعودي على التغيرات الاقتصادية التي اجتاحت الكثير من القطاعات الأساسية والتي تهم المواطن بشكل كبير، ومن هنا كان أساس فكرة نظام ساند والذي يكون ركيزة أساسية لدعم الشباب السعودي في المقام الأول، وهذا يأتي في أطار السعي نحو اكتمال منظومة التأمين الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية.

كما يعمل ساند على رعاية العامل السعودي وأسرته في حال تعطله علن العمل لظروف خارجة عن الإرادة، وتكون أساس فكرة العمل في نظام ساند على سد فجوة الدخل وتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته في الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة حتى توفير وظيفة جديدة،مع تقديم الدعم والتدريب اللازم للمساعدة في الالتحاق بوظيفة جديدة.

شروط الحصول على تعويض من نظام ساند

التسجيل في نظام ساند يأتي ضمن الأولويات الهامة التي دائما ما يبحث عنها الكثير من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، ويأتي برنامج ساند إشراف هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة، وللحصول على التعويض المناسب لتعطل عن العمل أكدت أدارة ساند على توافر بعض الشروط التي تكون أساسية لصرف التعويض، وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية .

أن يتجاوز مدة العمل المنصوص عليها في قانون العمل بنظام ساند (حسب المادة الرابعة عشر) .

أن لا يكون قد تم فصل المشترك من العمل بسبب راجع إليه .

يجب ألا يكون للمشترك دخل اخر من عمل أو نشاط خاص به .

ألا يكون المشترك قد قام بترك العمل بمحض إرادته .

أن يكون المشترك قادرا على العمل .

يجب أن يكون سن المشترك اقل من ستون عاما .

يجب على المشترك قد قام بالتسجيل في الوزارة .

على المشترك أن يلتزم بالتدريب الذي تم تحديده من قبل الوزارة .

خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل من نظام ساند

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الدخول على (التحقق من الأهلية لنظام ساند). نقوم بإدخال رقم هوية المشترك. إدخال الرمز المعروض في الصورة (نقوم بنقل المز المعروض في الصورة إلى الخانة الفارغة اسفل الصورة). ثم نقوم بالضغط زر (التحقق). في حال كان للمشترك غير مؤهل للتقديم على ساند، ستظهر رسالة توضح أسباب عدم التأهل. في حال كان المشترك مؤهلا للتقديم على نظام ساند، يجب عليه القيام بالدخول على حسابه الشخصي في التأمينات أون لاين، ثم اتباع خطوات التقديم على تعويض ساند.

موعد صرف الدعم

يتم صرف التأمينات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

في حالة إن كان يوم 1 بالشهر الميلادي موافق ليوم سبت فيؤجل صرف التأمين ليوم الأحد.

بينما يتم تقديم صرف التأمين ليوم الخميس إذا كان اليوم الأول من الشهر موافق ليوم الجمعة.

أما في الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى فعادة ما يتم صرف استحقاقات العاطلين قبل الأعياد.

الجدير بذكر انه عقب انتشار جائحة كوورنا في المملكة ورفع حالة الطواري أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن صرف تعويضات للمتضررين من الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها عبر صرف نسبة 60% من من رواتب الموظفين في منشآت القطاع الخاص، على أن تتولى المنشآت دفع النسبة المتبقية وهي 40% من الرواتب، وقد تخطى عدد المستفيدين من تلك الخدمة مليون مستفيد في القطاع الخاص.