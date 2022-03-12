نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام ساند والشروط الخاصة للتسجيل في ساند للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند يأتي ضمن الأولويات الهامة التي دائما ما يبحث عنها الكثير من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، ويأتي برنامج ساند إشراف هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة، حيث أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل ما يتعلق بنظام ساند السعودي، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بشرح كافة الأمور المتعلقة بنظام ساند للرجال والنساء وأيضا شروط و طريقة التسجيل في ساند وفوائد نظام ساند للموظف أو الموظفة الذي يملك الجنسية السعودية، ومن المعروف أن نظام ساند هو أحد البرامج التي تستهدف شريحة معينة وهي العاطلين عن العمل وتقديم الإعانات اللازمة لهم حتى يحصلوا على عمل يناسبهم.

والجدير بالذكر أن وزير المالية السعودي قد أعلن عن أن المنشآت التي سيكون لها الأولوية في الحصول على الدعم هي التي يصل عدد عمالها إلى 5 أو أقل من ذلك حيث تصل نسبة الدعم إلى 100%، ومن ثم يليها المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 5 عمال حيث تصل نسبة الدعم إلى نحو 70%، وقد تم استثناء منشآت القطاعات الحيوية من هذه الخدمة أبرزها العاملين في البنوك وشركات الاتصالات وقطاعات التموين.

نظام ساند

وكما اشرنا في السابق ما هو نظام ساند الذي تم أدراجة وسط سلسلة كبيرة من النظم والبرامج التي تهدف إلى مساعدة كافة المواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة وأيضا جعل كافة الأمور التي تنجز في الماضي بشكل روتيني يتم إنجازها الآن بشكل إلكتروني سهل ومبسط على الجميع.

تعريف نظام ساند الدقيق يأتي كتالي، بأنه نظام تكافلي غير ربحي يهدف إلى حماية كافة المستخدمين الموجودين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، وذلك لو حدث له فصل من وظيفته، وبعد الفصل سيتم تفعيل نظام ساند، والذي يحمي الموظف أو الموظفة من الاحتياج، ويذكر أنه أنه يجوز للمشترك العودة للعمل أثناء الفترة التي يتكفل بها ساند بالموظف، كما توجد اخري اخري تهم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة وهي الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية والتي من خللها تندرج خدمة اخري تقدمها التأمينات الاجتماعية في السعودية وهي الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية وبهذا تكون هذه اهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات.

وقد تم القيام بتطبيق العمل بهذا النظام بدءاً من يوم 1\11 من عام 1435هـ، وذلك لكل من المؤسسات والمنشآت المتبعة للتقويم الهجري، في حين أن المؤسسات والمنشآت المتبعة لنظام التقويم الميلادي طبقت العمل بهذا النظام في تاريخ 1\9 من عام 2014، ويتم العمل بنظام ساند في كثير من الدول حول العالم، حيث يمكن اعتباره من ضمن آليات النظم المهمة التي تتبع في إدارة سوق العمل، حيث أن العمل بنظام ساند يعمل على تحقيق جميع إيجابيات المساواة الاجتماعية، كما يساعد أيضا على دعم عدد من الأبعاد الاقتصادية والأمنية التي تؤدي بالمجتمع إلى الاستقرار في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ويختص نظام ساند بأن يعمل على رعاية العمال من المواطنين السعوديين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وتتبلور فكرة العمل بهذا النظام على القيام بسد فجوة الدخل والعمل على توفير حياة كريمة للعمال ولأسرهن أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق العامل بوظيفة أخرى جديدة.

التسجيل في نظام ساند ومميزات

وبعد تعريف نظام ساند سوف نرصد لكم الآن اهم المميزات الخاصة التي تحصل عليها عند التسجيل في نظام ساند وهي:

يأخذ ساند 1% من الراتب الشهري للموظف.

تدفع الشركة أو المؤسسة للعامل أو الموظف السعودي لديها نسبة 1% من قيمة الراتب شهرياً.

في حالة طرد الموظف من عمله تقوم التأمينات الاجتماعية صرف راتب شهري للموظف حوالي 60% من الراتب، بحد أدني 200 ريال سعودي الأقل وبحد أقصي 9000 ريال سعودي، ويكون الصرف شهريا ولمدة عام واحد.

شروط التسجيل في ساند

في السطور التالية سوف نشرح لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم لكم التسجيل في نظام ساند للرجال والنساء بشكل صحيح دون الوقوع في أي أخطاء أثناء التسجيل، وأيضا الطريقة التي من الممكن أن تجعلكم تحصلوا على مستحقاتكم المالية عند الاستغناء عن خدماتهم، فها هي الشروط سنوافيكم بها أدنى السطور.

أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

ألا يكون طُرد من العمل.

ألا يكون لديه أي دخل من نشاط أو عمل خاص.

ألا يكون قد قدّم استقالته.

ألا يكون قد تجاوز سن أل 60.

أن يُسجّل في وزارة العمل.

أن يكون باحث عن عمل.

متى يتم قبولي في ساند

وبرنامج ساند هو إحدى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو التحقق من أهلية المواطن للحصول على راتب ساند التعطل عن العمل من أبناء الشعب السعودي، وذلك بهدف حماية المواطن من التعثر المالي عند البحث عن عمل بالإضافة إلى مساعدته على الحصول على عمل خلال فترة قصيرة، وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في الفرد ليتمكن من الحصول على الدعم الذي تقدمه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حامل الجنسية السعودية. ينبغي ألا يكون عاملًا في أحد المؤسسات الخاصة أو الحكومية. يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة. ينبغي ألا يتم تقديم الطلب بعد مرور ثلاثة أشهر عن التعطل عن العمل. يجب ألا يكون المتقدم بالطلب كفيل لوافد من الأجانب. ألا يكون المتقدم مشترك في برنامج حافز. يجب أن يكون المتقدم قادر على العمل. ينبغي ألا يكون قد تعرض للفصل بسبب خطأ منه، أن تكون ظروف الطرد من العمل خارجة عن إرادته. يجب ألا يكون للمتقدم عمل خاص ينتفع منه.

جدير بالذكر أن هيئة التأمينات في المملكة العربية السعودية تقدم عدد من الخدمات الإلكترونية في الفترة الأخيرة والتي تهم قطاع كبير من المواطنين والوافدين على حد سواء في كافة أرجاء المملكة، ومن بين اهم تلك الخدمات الاستعلام عن الراتب وهي من اهم الخدمات التي يستهدفها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.