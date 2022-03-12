“jobs.sa” رابط نتائج قبول أمن الحج نساء 1443 على رتبة “جندي” والمستندات المطلوبة للمراجعة

رابط نتائج قبول أمن الحج نساء أصبح من أهم وأشهر كلمات البحث الآن، بالتزامن مع إعلان القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، النتائج المبدئية على وظيفة جندي للعنصر النسائي، للعمل بالحرم المكي والحرم النبوي في ظل أستعدادات الحكومة السعودية لموسم الحج القادم، الذي من المرجح أن يكون بكامل القوة والعدد كما كان في السابق، شرط الحصول على جرعتي التحصين ونحن عبر موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام وألية الإستعلام الإلكتروني، والمستندات الواجب تحضيرها للمراجعة.

رابط نتائج قبول أمن الحج نساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر jobs.sa.

الضغط على أيقونة أشعار القبول من الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات الشخصة للمتقدمة على وظيفة جندي.

الضغط على أيقونة عرض.

تظهر النتيجة أن كان مقبول أو غير مقبول في حالة القبول يكون محدد موعد للمراجعة.

نتائج قبول وظائف أمن الحج للنساء

عند الإستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، وفي حالة القبول تجد مدون بجوار الاسم موعد المقابلة الشخصية للمقبولين مبدئياً، ومكان المقابلة ويجب الالتزام التام بالحضور في الموعد لإستكمال إجراءات القبول، لأن القبول المبدئي للوظائف لا يعني القبول النهائي للوظيفة إلا بعد أستكمال الإجراءات ومطابقة المستندات.

المستندات المطلوبة للمراجعة

أحضار نموزج المراجعة الذي تم طباعته أثناء التقديم للوظيفة.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة طبق الأصل منها.

شهادة المؤهل العلمي ويشترط مصادقتها من وزارة التعليم السعودية في حالة أن كانت من الخارج.

صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة للوظيفة مسجل بها أسم الوالدة مع إحضار برنت الأحوال.

صورة من نتائج أختبار القدرات العامة قياس.

عدد 6 صور حديثة مقاس 4&6 مسجل عليها من الخلف الاسم ورقم الطلب.

أحضار ملف بلاستيك لوضع كافة المستندات بداخله وحفظها به.

تعليمات هامة عند الحضور للمقابلات الشخصية

شددت الإدارة العامة للقبول المركزي على المقبولين الالتزام ببعض الضوابط عند الحضور للمراجعة، وأهمها تحميل تطبيق توكلنا لمعرفة الحالة الصحية وحالة التحصين للمقبولات، مع ضرورة الالتزام التام بجميع الضوابط المقررة من قبل وزارة الصحة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من لبس الكمامات والمحافظة على ترك مسافات أمنة بين المقبولات، عند الحضور وعدم أصطحاب أي مرافق.