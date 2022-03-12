طريقة الاستعلام عن زياره عائلية عبر visa.mofa.gov.sa والشروط اللازمة لطلب الزيارة

طريقة الاستعلام عن زياره عائلية من الخدمات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية من المقيمين الذين يريدون عمل زيارة لأفراد أسرتهم، وقد وفرت الوزارة الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر منصاتها المختلفة، خاصة الخدمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات، وخلال مقالنا سنعرض عليكم كافة التفاصيل التي تخص الزيارة العائلية.

طريقة الاستعلام عن زياره عائلية

يمكنك الاستعلام عن الزيارة العائلية برقم الطلب أو الهوية، من خلال عدة نقاط هامة وهي الخطوات التالية:

أولًا قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية المتعلقة بمنصة التأشيرات مباشرة.

تظهر أمامك خانة فارغة، قم بإدخال كافة بياناتك المطلوبة بها.

ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة الخاصة بطلبك على الموقع.

تظهر أمامك خانة يطلب منك فيه إضافة معلومات الزيارة العائلية لك.

بعد ذلك قم بالضغط على زر عرض، ويتم عرض بياناتك الشخصية حينها، وإثبات إذا كنت قد أدخلت بياناتك صحيحة أم خاطئة.

يظهر أمامك كلمة (التالي)، قم بالضغط عليها لمتابعة الخطوات الخاصة بطلبك.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

قامت وزارة الخارجية السعودية بتخصيص موقع إلكتروني للاستعلام عن التأشيرات، وهذا من خلال موقع إنجاز الرسمي، ويمكن الاستعلام برقم الطلب أو الجواز عن التأشيرة من خلال تلك الخطوات:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز، ويمكنك الدخول مباشرة.

تظهر أمامك خيارات كثيرة، قم باختيار( إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب).

تظهر أمامك خانة فارغة مطلوب فيها إدخال (رقم طلب التأشيرة)، قم بإضافته.

ثم قم بإضافة رقم الجواز الخاص بالتأشيرة التي تريد الاستعلام عنها.

يظهر أمامك صورة بها رمز للتحقق، قم بإدخال هذا الرمز بطريقة صحيحة.

وأخيرًا قم بالضغط على استعلام، حتى تحصل على ما تريد.

شروط طلب زيارة عائلية

تم وضع العديد من الضوابط والشروط التي لا بد أن يوفرها الشخص حتى يحصل على طلب الزيارة العائلية، وتلك الشروط هي: