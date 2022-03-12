خطوات طلب مساعدة مالية الأمير عبد العزيز بن فهد رقم الواتساب والجوال

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عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب مساعدة مالية الأمير عبد العزيز بن فهد يعتبر حالياً من الأشياء الهامة جدا، وذلك لأعداد كبيرة من مستفيدي المساعدة المالية العاجلة للشعب السعودي، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين السعوديين الباحثين عن الدعم والمساعدة، لأن أفقر الفقراء يبحثون عن طرق لتقديم مستوى عالٍ من الدعم من خلال المؤسسات الخيرية الحكومية أو الخاصة، سنوضح لك كيفية تقديم طلب إلى مكتب العلاقات العامة التعليم هو أحد مجالات الحياة التي يسعى المواطن الفقير للتواصل مع المؤسسة لتقديم طلب المساعدة.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية الأمير عبد العزيز بن فهد

يعمل عدد من رجال الأعمال السعوديين ،ومن بينهم هو نجل الملك الأمير عبدالعزيز بن فهد، وكذلك هناك بعض من أفراد من العائلة المالكة، تساهم بشكل فعال في القيام بتقديم المساعدات ويتم ذلك من خلال عدد من المؤسسات الخيرية التي تساهم بتقديم أموال الزكاة سواء الأمراء وأصحاب الأعمال للمواطنين الفقراء أو المدينين ويكون تقديم طلب مساعدة مالية يتم من خلال هذه الخطوات:

أولاً يبدأ مقدم الطلب بالتسمية ثم يوجه طلبه إلى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد

ثم يكتب بعدها تحية طيبة وبعد

يتحدث عن موضوع الطلب بأنه يرسل طلبًا للمساعدة ، وأنه يأمل أن تفكر المؤسسة في ظروفه وأن تتعاطف مع محنته ويكتب لهم أنه لا يستطيع تحمل نفقات أسرته وتلبية احتياجاتهم.

ثم يكتب خاتمة رقيقة ويكتب الاسم والاقامة وعنوان السكن ورقم هاتفه

يواصل مقدم الطلب في رسالته وصف الظروف الصعبة التي يجد فيها هو وأفراد أسرته أنفسهم من أجل الحصول على مساعدة مالية، وفي النهاية يكتب خاتمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للأمير عبد العزيز والأسرة الحاكمة على جهودهم في مساعدة المواطنين،لتسهيل التواصل مع مقدم الطلب ، يجب إرسال الخطاب إلى عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية مع العنوان ورقم الهاتف.

صيغة أخري لتقديم الطلب

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله عليه وسلم من انتفع الله له بعباده ، وعمله فعل.

في هذه الظروف العصيبة ، أنتظر بفارغ الصبر ردًا على طلبي ويد العون ثم يبدأ بإعطاء شرح موجز وواضح، قد يكون الطلب مدعومًا بأوراق مثل أمر الشراء، أو طلب النفقات الطبية ، أو طلب احتياجات الإسكان، املأ النموذج باسمك وعنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، بالإضافة إلى معلوماتك الشخصية.

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يرغب العديد من الأشخاص أن يتعرفوا علي كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد من أجل الاستفادة من كافة المساعدات التي يتم تقديمها للمحتاجين

أولاً العنوان الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد سوف يكون كالتالي : 38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

بالنسبة للرقم الخاص بالواتساب : 8004000000.

رقم الجوال الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والذي يتم داخل السعودية هو: 485232658966.

بينما سيكون رقم الاتصال من خارج السعودية يكون هو : 920030003.

لضمان استلام الطلب بشكل صحيح، يجب تأكيد العنوان أو البريد الإلكتروني الذي تم إرساله إليه، ويجب على المواطن كتابة بياناته الشخصية، ووصف كيفية تواصله مع المؤسسة، وتقديم المعلومات التالية: رقم الهاتف والرقم المدني والاسم الكامل والعنوان ووسائل الاتصال حيث يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية الاتصال بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لتلقي كل المساعدة المتاحة للمحتاجين.

التقديم الإلكتروني والورقي لطلب المساعدة

تقوم عدة فئات من الأشخاص بتقديم وتسجيل طلب مساعدة إلى عبد العزيز بن فهد آل سعود، والذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي بمكتب مؤسسة عبد العزيز بن فهد، أو رسالة WhatsApp، ويتم استلام جميع الطلبات وأرشفتها، و تتلقى جميع الطلبات ردًا في غضون إطار زمني محدد نظرًا للعدد الكبير من طلبات المساعدة ، فإن المدة تقتصر على شهر واحد، يمكن تقديم طلب الكتروني خاص بعبد العزيز بن فهد كفهد العون سعود و دعم (مكتب – واتس اب – بريد الكتروني) وكذلك التواصل مع ارقام هواتف المؤسسة الخيرية او المؤسسة او حسابات الواتس اب.

طريقة كتابة طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد ٢٠٢١م

نظرًا لأن طريقة تقديم طلب مكتوب للحصول على مساعدة مالية للأمراء هي الطريقة الأكثر استخدامًا وفعالية لتحقيق النتيجة المرجوة ، فقد قمنا بتضمين النقاط التالية في هذه الرسالة لمساعدتك في صياغة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2021: –

للبدء اكتب البسملة ثم اكتب اسم سمو الأمير في منتصف الصفحة بخط مميز وجريء، يليه نداء لطيف مثل: (السيد ، صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن فهد كيو. الله يحفظك).

ثانيًا اكتب فقرة تمهيدية تتضمن أفعال سموه الشريفة والملموسة والساهرة الذي اشتهر بلطفه وكرمه وعطاءه وحسن أخلاقه وطيبة قلبه ويقظته.

الخطوة الثالثة هي التعريف بنفسك: املأ اسمك الكامل ورقم هويتك الوطنية واسم المنطقة ، ثم اشرح الغرض من طلبك ، كأنك تقول: (وأنا أرفع صوتي إلى الله إذن. إلى سموك ، دعوتي العاجلة والعاجلة للحصول على مساعدة مالية من سموك …)

رابعًا يشرح الأسباب والظروف والمعاناة التي دفعتك لكتابة هذا الطلب ، وهو مكتوب ومنسق ومنظم بطريقة واضحة وفعالة عبارات مدهشة ؛ قادرة على تحفيز الآخرين

معروض طلب مساعدة من مؤسسة خيرية بالخطوات

تبدأ الخطوات برسالة ترحيب، يليها تقديم طلب يحدد نوع المساعدة المطلوبة، وأخيرًا تسجيل جميع البيانات ورقم هاتف محمول:

ابدأ بتحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

يتم تسجيل كل من المتلقي المقصود والمتلقي المقصود للطلب (صاحب الجلالة الأمير عبد العزيز بن فهد).

(تحيات)

أقدم طلبًا للمساعدة ، وآمل أن تنظر في موقفي وتتعاطف مع محنتي ، لأنني غير قادر على دعم نفقات أسرتي وتلبية احتياجاتهم ، وقد ساعدتنا ، وآمل أن تفعل الشيء نفسه لنا.

مرحبا

قم بتدوين المعلومات.

جدير بالذكر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود هي مؤسسة خيرية تقدم المساعدة والإعانات للمواطنين الفقراء والعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية، وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف معيشتهم منذ أن أطلقت المؤسسة مسعى لمساعدة الاشخاص في كافة أنحاء المملككة، حيث هناك توسّع هذا النشاط الخيري خارج حدود البلاد.