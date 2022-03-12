طريقة تحديث نظام نور التي وضعتها وزارة التعليم السعودية؛ حيث يمكن لأي طالب أو مُعلم من تحديث بياناته بكل سهولة من خلال نظام نور الإكتروني، وهذا النظام الذي توضع عليه درجات إختبارات الطلاب وتدقيقها بشكل أفضل، كما أن النظام يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بكافة طلاب ومعلمين المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم عن طريقة التحديث بالنسبة للطالب وللمعلم فتابعونا.

طريقة تحديث نظام نور

نظام نور أحد أهم الأنظمة التي طرحتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنها تساعد بشكل كبير في متابعة كافة التعديلات والتحديثات التي تُجريها الوزارة، سواء للطلاب أو المعلمين أو حتى لأولياء الأمور وكافة الأشخاص المنتمين للمنظومة التعليمية بالمملكة، كما أنه يُتيح عدة خدمات منها تحديث البيانات والمعلومات بكل سهولة دون أي تعقيدات من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة الموضوعة من قِبل الوزارة والتي سنُعلنكم بها من خلال السطور القادمة.

طريقة تحديث البيانات في نظام نور للطلاب

للتمكن من تحديث بياناتك كطالب أو طالبة بالمملكة العربية السعودية فعليك إتباع بعض الخطوات للتمكن من التحديث إتبع التالي:

إنتقل مباشرةً إلى الصفحة الرسمية لنظام نور الإلكتروني من خلال النقر على “ نظام نور“.

أبدأ بالنقر على ” شؤؤن الطلبة ” من القائمة المتواجدة يمين الصفحة.

قمّ بإختيار ” بحث” لتتمكن من البحث عن البيانات التي ترغب بتحديثها.

إبحث عن إسم الطالب الراغب بالتحديث ثم أنقر عليه لإرسال طلب التحديث.

أدخل كافة البيانات والأوراق الرسمية المطلوبة من ثم أنقر على ” إرسال” ثم أنقر على ” نعم” لكي تتم عملية التحديث.

كيفية تحديث بيانات المعلمين نظام نور

ليتمكن كل معلم بتحديث بياناته بكل سهولة عبر نظام نور فعليه إتباع بعض الخطوات الموضوعة من قِبل وزارة التعليم السعودي والخطوات كالآتي: