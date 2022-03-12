متى عيد الأم في السعودية؟ تحتفل جميع الدول بلا استثناء بآلام في يوم مخصص لذلك كل عام، حيث تُنظم الندوات الثقافية والمؤتمرات التي تتحدث حول فضل الأم وكذلك تبدأ وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الأم والحديث عنها نظراً لأفضالها التي لا تتساوى مع أفضل الأشخاص الآخرين في حياتنا.

متى عيد الام 2022 في السعودية

المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تحفظ مكانة المرأة وتعظم من مكانة الأم، وتقيم الاحتفالات التي تليق بها في يومها حيث تزين الشوارع ويتحدث الإعلام وتبدأ المراكز التجارية بعمل التخفيضات استعداداً لاستقبال هذا اليوم العظيم، ويبدأ في المملكة العربية السعودية يوم الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام.

قصة عيد الأم في الشرق الأوسط

عيد الأم في الشرق الأوسط بدأ الاحتفال به منذ عام 1955 وكان الفضل للصحفي المصري على أمين مؤسس صحيفة أخبار اليوم، حيث جائته إحدى السيدات في مكتبه تحكي له عن قصتها وموت زوجها وأنها أصبحت امرأة ولم تتزوج بعد ذلك لكن بدأت في العمل وتربية أبنائها بشكل جيد حتى تعلموا وأكملوا مرحلة التعليم الجامعي، ففكر لماذا لا يكون هناك يوماً في العام للاحتفال بفضل الأم، واتفق على أمين ومصفى أمين وتحدثا في عمودهما الشهير فكرة عن فضل الأم وضرورة الاحتفال بها في يوم يسمى باسمها، ومن هنا كانت بداية الاحتفال بعيد الأم في يوم الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام، ولكن في السابق تم الاحتفال بعيد الأم في القرون البعيدة وكان في الغرب في البداية ثم انتشر إلى جميع الدول الأخرى.

أفكار الاحتفال بعيد الأم

في يوم عيد الأم يستعد الجميع للاحتفال ويبحثون عن أفكار جديدة يقدمونها لأمهاتهم في عيد الأم مثل: