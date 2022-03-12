التسجيل في نظام نور للاطلاع على نتائج الطلاب 1443 بالمملكة

التسجيل في نظام نور، هو من اهم المواضيع التي يرغب في معرفتها جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، والتسجيل في نظام نور 1443 ما هو إلا لمعرفة نتائج الطلاب برقم الهوية ومعرفة درجاتهم العلمية في جميع المراحل التعليمية، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات سواء نصف العام الدراسي أو اخر العام نجد أن الشاغل الأول لهؤلاء الطلبة هو الاطلاع والتعرف على نتيجة الاختبارات وخصوصا المرحلة الفاصلة التي ينتقل بها الطالب من مرحلة إلى اخرى، ومن خلال نظام نور نتائج الطلاب يمكن معرفة كل درجاتهم في جميع مراحلهم التعليمية دون الذهاب إلى المدرسة ولكن من خلال التسجيل في نظام نور الإلكتروني، ولهذا فمن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور بالمملكة.

التسجيل في نظام نور الإلكتروني

المملكة العربية السعودية هي من الدول الأكثر سعى لتطوير منظومة التعليم والنهوض بمستوى الطلبة والطالبات بتقديم افضل سبل التعليم النموذجي، ولهذا قامت المملكة بتقديم موقع نظام نور لتسهيل العملية التعليمية بشكل كامل ومعرفة كل أمور العملية التعليمية من خلال استعلام نتائج الطلاب نظام نور 1443، من خلال هذا الأمر نجد أن الكثيرين داخل الأراضي السعودية يرغبون في معرفة التسجيل في نظام نور بالخطوات للاستفادة من الخدمات المقدمة من نظام نور، وفى السطور القادمة سنتعرف على طريقة تسجيل في نظام نور ألتعليميي بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في نظام نور الإلكتروني

أولا عليكم الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

بعدها تقوم بتسجيل الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الإقامة أو رقم السجل.

تقوم بعدها بكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

ثم بعدها تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

بعدها تكون قد قومت بالتسجيل في نظام نور الإلكتروني.

طريقة الدخول على موقع نور ومعرفة النتائج

أولا تقوم بالدخول على موقع نور الإلكتروني أعلاه.

بعدها تقوم بكتابة الاسم والرقم السري أو الضغط في حالة النسيان على رقم النفاذ الوطني.

بعدها تقوم بكتابة الرقم المرئي.

تحديد اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

بعدها تقوم باختيار نتائج الطلاب.

بعدها وعقب معرفة النتائج يمكن طباعتها.