نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd رابط التسجيل واستعلام حالة الطلب منصة الدعم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد 1443 المعلن عن إطلاقه وبدء سريانه رسمياً في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج بمعاييره الجديدة عبر المنصة المخصصة لذلك، وذلك بغرض تحقيق الاستقرار بتوفير التدابير اللازمة من أجل تقديم الدعم الملائم للأفراد والأسر الأشد احتياجاً للدعم النقدي أو المالي لتوفير ما يغطي احتياجات المستحقين الأساسية، فمتى كان الدخل الشهري أقل من الحد المانع، فسوف يحصل المتقدم على إعانة الضمان الاجتماعي، وقد أكدت الوزارة على جميع المستحقين المنطبق عليهم شروط الضمان المطور بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر بوابة الدعم والحماية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني، والتعرف أيضاً على الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن.

نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي من شأنه أن يعمل على تحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات المجتمعية الأكثر والأشد حاجة لتغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير معيشة كريمة لهم منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، وأوضحت بأنه يستهدف الأسر والأفراد الأكثر حاجة بالمجتمع دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية لصرف الدعم المالي المناسب لهم لتحسين الحالة المعيشية لهم.

إلى جانب تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من فرد محتاج إلى مواطن قادر على الإنتاج بعد أن يتم تأهيله وتدريبه بشكل كافي، كما يهدف النظام المطور للضمان الاجتماعي إلى تحقيق حد أدنى من الدخل للفئات الأكثر احتياجاً للمال، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المماثلة بالدول الأخرى.

ويتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أمام جميع الأفراد المستقلة والأسر ممن ينطبق تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد دون النظر للحالة الاجتماعية أو الجنس سواء ذكراً أم أنثى لطالما توافرت شروط الاستحقاق، ويتم الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق منصة الدعم التي تم إطلاقها بهدف تقديم الدعم المالي لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية إمكانية التقديم على برنامج الضمان المطور من خلال إنشاء مستخدم جديد أولاً، وبعد الانتهاء من تعبئة المعلومات الشخصية يتم استلام رسالة تفيد بإكمال عملية التسجيل بنجاح، ثم يبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف الموحد بشكل كامل حتى تكون نسبة الاكتمال 100%، وبعد الانتهاء من التقديم على برنامج الضمان الجديد 1443، يتم الانتظار حتى تقوم الوزارة بإشعار المتقدم بنتيجة القبول أو الرفض بعد الانتهاء من دراسة الأهلية.

كما يمكن من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور استعلام نتائج أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد أو استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من خلال النقر على الطلبات، ثم الإطلاع على حالة الطلب، وستظهر الحالة “تحت التدقيق”، وهذا يعني أنه قيد الدراسة حالياً من جانب الجهة المختصة للتحقق من البيانات المسجلة وإجراء زيارة المسكن.

كما يمكن أن يكون الطلب “لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً” وهذا يعني أو اللجنة المختصة بدراسة الطلبات لم تقم بدراسة الطلب المقدم من جانبك حتى الآن، وهنا يتوجب عليك الانتظار حتى تنتهي اللجنة من الدراسة، ويجب أن تكون حالة الحساب البنكي تم التحقق بنجاح، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمتقدم وأن يكون مطابقاً لاسمه، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

ملاحظة: تم إيضاح الحالات التي يتم فيها وقف صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين، حيث يمكنكم التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف المعاش من الضمان الاجتماعي وفق الآلية المطورة، حيث يتوقف الصرف في حال تخلف أحد شروط الاستحقاق، إلى جانب التعرف على كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الآن.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم التأكيد على أنه قد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين ليشمل فئات أكثر مما سبق، وصرحت بأن التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي يمر بعدد من المراحل يمكن الإطلاع عليهم من خلال التالي:

المرحلة الأولى: تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، ثم النقر على تسجيل جديد، ومن ثم تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم (الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال – كلمة المرور).

ويجب عند تعيين كلمة المرور الالتزام بالمتطلبات الموضحة لتعيين كلمة مرور صحيحة من حيث الأرقام والحروف الكبيرة والصغيرة والرموز، ثم الموافقة على الأحكام، والنقر على “تسجيل”، وسيتم إرسال رسالة نصية SMS على الجوال المسجل تتضمن رمز التحقق لتفعيل الجوال، عليك كتابة الرمز ثم أنقر على زر “توثيق”، وبعد ذلك تعبئة الهوية وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

المرحلة الثانية: تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل حتى يكتمل الملف الموحد بنسبة 100%.

حيث يقوم المتقدم بإكمال البيانات الشخصية الثابتة التي لا يمكن تعديلها مثل الهوية وتاريخ الميلاد، والمسترجعة المسجلة من جانب الجهات ذات العلاقة ويمكن التعديل عليها بالإضافة أو الحذف، والجديدة التي يتطلب تسجيلها لإكمال الملف، ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي هل أنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي أم من ذوي الإعاقة وحالتك الاجتماعية.

ثم تعبئة رقم الحساب البنكي باسم المتقدم، وهنا يجب على المتقدم التأكد من صحة الرقم، لأن الوزارة ستتحقق من صحته وتظهر في حالة الطلب إما تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق لوجود خطأ أو ليس باسم المستفيد، وبعد الانتهاء قم بالنقر على حفظ البيانات المسجلة، وسيتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات السكن، ثم الدخل والتعليم والعمالة والترخيص والممتلكات والتابعين، وأخيراً تأكيد المعلومات.

المرحلة الثالثة: تكوين المنازل، وهنا يرجى تكوين منزل لكي تتمكن من إكمال عملية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن إنشاء أكثر من منزل ثم إضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه، ولك بالنقر على أيقونة تكوين منزل.

وأخيراً يقوم المتقدم بالنقر على البرامج لاختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه، ثم النقر على أيقونة “تقديم”، ويمكنكم الإطلاع على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال الفيديو التوضيحي المرفق بالتالي:

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم البدء في إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين على البرنامج الجديد، حيث تغيرت حالة الطلب اليوم الأربعاء بتاريخ 9 جمادي الأخرة 1443هـ الموافق لتاريخ 12 يناير 2022م من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل – تم التحقق من رقم الحساب البنكي بنجاح – عدم التحقق من الحساب)، ويرجع عدم التحقق من الحساب لوجود خطأ في الرقم أو لأنه ليس باسم المتقدم.

وقد أرفقت أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور بالحساب الخاص بالمتقدم المعلن نتيجة أهليته، حيث لا يتم تحقق الأهلية للحصول على المعاش بناءً على عدد من الأسباب أوضحتها الوزارة وفق البيانات الواردة من المصدر أو الجهة الحكومية وهي كالتالي:

زيادة عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم عن واحدة.

حالة السجن.

التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر.

توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر.

عدد العمالة المنزلية أكثر من 2.

تجاوز الدخل الشهري لأفراد الأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443

تم التصريح بأن الضمان الاجتماعي الجديد قد صدر بعدد من التعديلات والمنافع التي تعمل على تطوير البرنامج حتى يشمل فئات أكثر مما كان في السابق، كما يراعى حالة بعض الفئات بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي للقبول في البرنامج، فمتى ما كان الدخل الشهري أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ويتوجب العلم أنه حال صدور قرار الرفض أو عدم التأهل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فيمكن إعادة التقديم مرة أخرى على البرنامج، فعندما تكون الأهلية “غير مؤهل”، فيجب معرفة أنه لن تتم إعادة التقييم لمطابقة الضوابط الخاصة بالأهلية مستقبلاً، ولكن يتاح التقديم على الضمان مرة أخرى من خلال النقر على إعادة التقديم المتوفرة في الصفحة أمامك.

ولكن يجب القيام أولاً بتصحيح وتفادي أسباب الرفض التي أوضحتها الجهة المختصة بالحساب، وبعد تعديل كافة البيانات اللازمة وتصحيحها، يمكنك التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى، وعلى سبيل المثال؛ في حال كان سبب عدم الأهلية عدم وجود عقد إلكتروني نشط على منصة إيجار، فيجب تسجيل عقد إلكتروني، وعند التسجيل قم بتعبئة رقم عقد الإيجار، وبذلك تكون قد تفاديت سبب عدم التأهل.

كيف أعرف إني مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور sbis

يمكن الإطلاع على حالة الأهلية من خلال النقر على أيقونة العين الموجودة أسفل الإجراء بعد النقر على الطلبات من القائمة الرئيسية، وعند صدور قرار الجهة المختصة بأن المتقدم مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد انطباق معايير الاستحقاق عليه، فيقوم بالنقر على كلمة مؤهل واستعراض الدفعات المالية المستحقة للتعرف على القيمة التي سيحصل عليها من معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

وعند صدور القرار بعدم الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443، فيجب مراجعة سبب عدم الأهلية المرفق بالحساب لديك، فقد يكون سبب عدم التأهل لعدم وجود عقد إيجار نشط في سجلات منصة إيجار أو لتجاوز الدخل الشهري للحد المانع من الضمان المطور، أو لديك ممتلكات وأصول وثروات تحول بينك وبين الحصول عل المعاش الضماني.

لذلك يجب تلاشي مثل هذه الأمور عند التقديم على البرنامج، ففي حال اختيار نوع السكن مستأجر فيجب تعبئة رقم عقد الإيجار المسجل على منصة إيجار، حيث يتم التحقق من سجلات منصة إيجار للتأكد من وجود عقد نشط أم لا، كما يمكن تفادي بعض الأسباب المؤدية لعدم الأهلية أو تصحيحها والتقديم مرة أخرى على الضمان المطور من خلال النقر على الخيارات المتوفرة (إعادة التقديم – تعديل بيانات الطلب – إلغاء الطب).

الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الحاليين 1443

تم تقديم الدعوة للمستفيدين الحاليين للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم خلال المدة المحددة وهي ستة أشهر تبدأ من تاريخ إطلاق المنصة، وأكدت على عدم الإسقاط من المنصة الحالية حتى بعد انتهاء تسجيلهم، كما أكدت على متابعتها لانتظام التسجيل والانتقال، وسيتم التواصل مع من لم يستطع التسجيل في الضمان المطور 1443.

أما عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين فهذا يعني أن المستفيدين الحاليين وفق النظام السابق لن يتم نقلهم إلى النظام المطور باعتبارهم مستفيدين، ولكن سيتم خضوعه للدراسة من جديد، حيث يختلف النظام الجديد من حيث البيانات والمعايير المطلوبة للتأهل، وسيتم نقلهم إلى المنصة الجديدة ومن ثم دراسة استحقاقهم.

وقد تم التصريح من جانب وكيل الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشأن احتساب دعم حساب المواطن ضمن الدخل المحتسب، بأنه لن يتم احتساب مبالغ الدعم المقدمة من هذه البرامج ضمن الدخل الشهري المحتسب، بينما أكد الضمان الاجتماعي تويتر على أنه “لابد من إضافة جميع أنواع الدخل، ويعد برنامج حساب المواطن من الدخل غير المكتسب”، وهذا يعني أن العوائد بخلاف دعم البرامج المساندة، يتم احتسابها في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كما هو موضح بالصورة التالية:

استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

عملية التحقق من رقم الحساب البنكي آيبان قد تستغرق بعض الوقت، لذلك قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين، حيث تعمل على إطلاقها تدريجياً على دفعات، وفي حال تم الدخول إلى حساب الضمان الاجتماعي وكانت الحالة تم التحقق بنجاح، فبذلك تكون الجهة المختصة قد تحققت من صحة الرقم البنكي أو الآيبان.

وقد تم البدء اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ العشرون من شهر يناير 2022م في إيداع معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى بالحسابات البنكية المسجلة للمستحقين، لذلك يجب على كافة المقبولين فحص حسابهم المصرفي للتأكد من إيداع المستحقات، ثم مطابقته بالمبلغ الموجود في “الدفعات المالية” عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

ولكن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الدفعة الثانية؟ يعتبر هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يرغب جميع المتقدمين في التعرف على إجابته، حيث لم تحدد الوزارة موعداً حتى الآن لصرف المستحقات ضمن الدفعة الثانية، ولكنها تسعى لتوحيد موعد الصرف لجميع المستحقين، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.

وكان قد صرح وكيل الضمان الاجتماعي بأن الوزارة ستقوم بإيداع مستحقات المقبولين في النظام المطور مع بداية كل شهر ميلادي، ومن يرغب في الإطلاع على الحد المانع للضمان والحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة القيمة المستحقة وكم راتب الضمان حال القبول، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم إيضاح آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد، حيث يتم حساب القيمة المُستحقة عن طريق جمع إجمالي الدخل المكتسب لأفراد الأسرة “الدخل الشهري”، ثم خصم نسبة 50% من إجمالي الدخل، وهذا يعني أنه يتم احتساب واعتماد نصف الراتب المكتسب فقط، والدخل الشهري هنا يقصد به العائد من نشاط تجاري أو من وظيفة قطاع عام أو خاص.

ثم يُضاف نصف الدخل إلى إجمالي الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي، وقد استثنت الوزارة (الأشخاص ذوي الإعاقة – دعم البرامج المساندة)، ويقصد بالدخل غير المكتسب هي العوائد التي يحصل عليها المتقدم من برامج الدعم الحكومية.

وبعد ذلك تتم مقارنة إجمالي الدخل المحتسب (نصف الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى المحتسب المعتمد على عدد أفراد الأسرة وهو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443، وحددت الوزارة مبلغ 1100 لعائل الأسرة كحد أدنى ومبلغ 550 لكل تابع، وهذه المبالغ يتم جمعها لمعرفة القيمة المستحقة بناءً على عدد أفراد الأسرة.

ففي حال الرغبة في معرفة القيمة المستحقة من الضمان الاجتماعي المطور بعد صدور قرار القبول النهائي للأسرة المتقدمة بناءً على نتائج الأهلية والاستحقاق الموضحة بحالة الطلب عبر موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني، فيتم جمع المبلغ المخصص لعائل الأسرة، ثم إضافة مبلغ 550 ريال لكل تابع من التابعين.

موعد التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من يوم السبت بتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأخر 1443هـ، وأكدت الوزارة على أن منصتي الضمان الاجتماعي ستعملان بالتوازي حتى تاريخ إغلاق البوابة المحدد رسمياً بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو لعام 2022م.

وسيتم خلال الفترة المذكورة نقل المستحقين بصورة تدريجية بعد أن تتم دراسة الحالات المتقدمة لمعرفة هل مؤهلين وفق المعايير الجديدة أم لا، وأكدت الوزارة على أن بوابة الضمان الاجتماعي السابقة لم تعد تستقبل أي طلبات خاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، والتقديم يتم فقط من خلال المنصة المطورة.

كما أكدت على الانتهاء من التطويرات اللازمة على البوابة لكي تتناسب مع النظام المطور للضمان الاجتماعي 1443، ومن المقرر أن تستمر المنصة في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج على مدار ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وذلك للمستفيدين الحاليين، أما عن المتقدمين الجدد على نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443، فلا نهاية لتسجيلهم في البرنامج.

حيث تستمر منصة الدعم في استقبال طلباتهم بشكل دائم دون توقف، وقد تم تخصيص هذا الموقع لاستقبال طلبات المواطنين بعد أن أصبحت هذه البوابة هي المنفذ الوحيد للضمان الاجتماعي بعد إغلاق البوابة القديمة، لتختص هي بشق التنمية الاجتماعية، بينما يختص موقع قوي بكل ما يتعلق بالعمل.

برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب العلم أن قيمة الضمان الاجتماعي متغيرة وليست ثابتة، حيث تتغير القيمة من شخص لأخر أو من أسرة لأخرى، حيث تم بناء الاستحقاق على أساس عدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، ومجموع إجمالي الدخل لهم جميعاً، وتقوم الوزارة بدراسة الحالة المتقدمة من حيث صحة البيانات المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إلى جانب ضرورة عدم تجاوز مجموع إجمالي الدخل الشهري من رواتب وعوائد تجارية وغيرهم للحد المانع من الضمان الاجتماعي، كما يؤخذ في الاعتبار النفقات والأصول والثروات التي يملكها المتقدم عند حساب الضمان، وتعتبر هذه العوامل هي التي تؤثر في استحقاق المعاش وقيمته، لذلك يجب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالتابعين والدخل والثروات المملوكة والنفقات بشكل صحيح ودقيق بالملف الموحد.

وبعد انتهاء المتقدم من تعبئة جميع بيانات الملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، يتم إشعار المتقدم بأنه قد تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بنجاح من خلال رسالة نصية على الجوال وعبر شاشة الموقع الرئيسية، ويرجى الانتظار حتى الانتهاء من دراسة الحالة للتعرف على مدى الاستحقاق من عدمه، وقد تستمر هذه الفترة لمدة عشرون يوماً أو قد تتأخر قليلاً، ويكون الطلب في هذه الأثناء “تحت التدقيق”.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب التحقق من شروط الضمان الاجتماعي المعلنة أولاً قبل البدء في تعبئة ملف المتقدم عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الإلكتروني، حيث يستفيد من النظام المطور المستحقين المقيمين إقامة دائمة في المملكة، ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية وهم:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية الصلاحية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب توفر إقامة سارية الصلاحية وإثبات الزواج بمستند رسمي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

كما يجب أن يقل دخل المتقدم أو المتقدمة المحتسب سواء كان فرداً مستقلاً أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال للعائل و 550 ريال للتابع أو لكل فرد بالأسرة، ويجب العلم أنه يتم احتساب الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة “عائل ومعالين” عند حساب الضمان المطور 1443.

إلى جانب ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، والالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والحصول على لقاح كورونا، ومتطلبات التعليم بإدخال أبناء المتقدم للمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل، وعدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون مالكاً لأصول عالية القيمة.

وفي حال كان للعائل أكثر من أسرة “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وعند تكوين المنزل في الملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور يقوم العائل بإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، حيث يتاح له إنشاء أكثر من منزل، ولا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd إن كان أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها بشرط أن يكون عمره ما بين ثمانية عشر إلى خمسة وعشرون عاماً.

كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتساءل البعض حول كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي الجديد للاستفادة من المبلغ المقرر له ضمن أفراد الأسرة، لذلك قمنا بتوضيح خطوات إضافة تابع في الضمان من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي باتباع الرابط المرفق. الدخول إلى خانة التابعين، ثم الضغط على إضافة تابع جديد واختيار نوعه (قريب – موصى عليه – شريك سكن). بعد اختيار “قريب”، عليك اختيار صلة القرابة وتعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم النقر على إضافة. عند التحقق من صحة بيانات التابع المسجلة، يقوم النظام بإدراج التابع ضمن القائمة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات.

أما في حال كان نوع التابع “موصى عليه”، فيتاح إضافة التابع الموكل تحت رعايتك، بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة والمخصصة بالدعم (مواطن – ابن مواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة مواطن -أم مواطن)، وسيقوم الضمان المطور بالتأكد من الوكالة الشرعية، وتتم إضافته من خلال تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم اختيار نوع الصك، وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه.

ثم إدخال رقم الجوال ورفع المرفق من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال النقر على أيقونة “تحميل وثيقة”، وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “إضافة”، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة، فيدرج التابع ضمن قائمة التابعين لك في نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

وفي حال كان نوع التابع المرغوب في إضافته “شريك سكن“، فيمكن إضافته في الملف الموحد بشرط أن يكون من أحد الفئات المستهدفة وهم (المواطن – ابن المواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة المواطن – أم المواطن)، وتتم الإضافة بواسطة تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم التأشير في المربع بجانب سؤال هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار، ثم الضغط على “إضافة”، وسوف يتم التحقق من دقة وصحة البيانات.

الضمان الاجتماعي المطور القبول والتأهل

يتم التصنيف بعد صدور الموافقة أو القبول في الضمان المطور 1443 إلى مستحق غير قابل للتأهيل ويشمل الأفراد كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا يستطيع صاحبها العمل، وهذه الفئة تحصل على الدعم النقدي المحدد بالحد الأعلى للمعاش، ومستحق قابل للتأهيل ويشمل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل.

وأخيراً مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة يتم تقديم خدمات البحث عن عمل لها لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظيفة المناسبة، حيث أكدت الوزارة على توفير وظائف مناسبة للمستحقين عبر منصات التوظيف المعتمدة من جانبها، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومن يرغب في إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي للجامعات أو لأي جهة أخرى تطلب المشهد من المستفيد، ومعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد ممن تم قبولهم، يمكنه ذلك الآن.

ويجب العلم أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يتميز بالاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين، والمرونة العالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات، والمتابعة المستمرة لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443 ضمن رؤية المملكة الرشيدة 2030 التي تسعى جاهدةً لتحقيقها وتنفيذها.

منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

يجب العلم أن الضمان الاجتماعي المطور ينظر للأفراد في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك يتم تعبئة الملف الموحد من جانب العائل وإضافة البقية من أفراد الأسرة كتابعين له، وهنا يجب العلم أن العائل يتم تعيينه عند تعبئة الملف، فقد يكون العائل رجلاً أو امرأة، حيث من الممكن أن يكون عائل الأسرة هي الزوجة، ويُضاف الزوج والأبناء تابعين لها.

وفي حال سكن المطلقة أو الأرملة مع أفراد أسرتها، فيتم إضافتها كتابع لعائل الأسرة، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كفرد مستقل في حال أثبتت استقلاليتها، وأكد البرنامج على وجود فارق بين المطلقة التي لديها أبناء والتي ليس لديها أبناء، حيث أعطى حق التسجيل كأسرة مستقلة للمطلقة التي لديها ابن أو أكثر، بينما المطلقة التي ليس لديها أبناء فيتم تسجيلها كتابع كما هو موضح بالنقاط التالية:

يتاح تسجيل المطلقة التي تسكن مع أسرتها أو غيرها كعائل أسرة أو كأسرة مستقلة بشرط وجود أبناء لديها، ويضاف أبنائها كتابعين لها من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الملف الموحد، ثم تعبئة بيانات التابعين بشكل صحيح، ولا يشترط إثبات استقلاليتها، وإنما يكتفي البرنامج بوجود أبناء لديها فقط.

المطلقة التي ليس لديها أبناء يتم تسجيلها كتابع لعائل الأسرة التي تسكن معها، وسيتم دراسة الاستحقاق لها مع الأسرة التي تسكن معها، ويجب عليها قبول الإضافة كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd بعد إضافتها من قبل ولي الأمر أو عائل الأسرة.

التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في حال وجود دخلاً شهرياً لأحد التابعين سواء الزوجة أو أحد الأبناء، فيجب إضافة دخلهم ضمن الدخل الشهري المحتسب للأسرة، وعند إغفال إضافة التابعين في الملف الموحد، فلا يجب رفع تذكرة لإضافة التابعين المقيمين في ذات المسكن، وإنما يتم سحب الطلب المقدم، وتسجيل ضمان اجتماعي جديد بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب لإسناد التابعين.

وقد تم التصريح من جانب وكيل الوزارة أن عدد المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور بلغ مائتي وعشرون ألف أسرة حتى الآن عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ووفقاً لآلية الضمان الاجتماعي المطور، فسوف يتم الإعلان عن الأهلية والاستحقاق بالتدريج على دفعات متتالية، وقد تم الإعلان من جانب الوزارة عن أهلية ما يقرب من 72 ألف أسرة من إجمالي ما يزيد عن 250 ألف أسرة.

وجاري العمل من جانب الجهة المختصة على الإعلان لباقي الفئات المتقدمة حسب تاريخ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443، حيث يترقب كافة المواطنين المتقدمين بطلبات في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي إعلان التأهل في الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية لشهر فبراير 2022م، فبعد الانتهاء من دراسة الطلبات سيتم إعلان نتائج الأهلية في البرنامج.

ويرجى العلم أن الوزارة قد صرحت بأنه عندما تكون حالة الأهلية للمتقدم “غير مؤهل”، فلن تتم إعادة تقييم مطابقته لضوابط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى، وفي حال الرغبة في إعادة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيجب النقر على زر “إعادة التقديم” بعد تصحيح وتفادي كافة الأسباب المؤدية إلى عدم التأهل الموضحة بالملف الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.

خطوات استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتاح الإطلاع على حالة الأهلية للطلب المقدم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، والتعرف على تفاصيل الدفعات عن طريق دخول الخاص بك في منصة الدعم، ثم الدخول برامج الدعم الخاصة بي، ثم الضغط على حالة الحساب البنكي، سيظهر أمامك حالة الطلب “مؤهل – غير مؤهل)، والدفعات المالية التي تشتمل على قيمة المبلغ المستحق من المعاش حال التأهل.

كما يتاح أمامك إمكانية الإطلاع على الاعتراضات على حالة الأهلية، والشكاوى المالية الخاصة بالدفعات، ومن يرغب في التواصل مع الدعم الفني للضمان الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط حساب الضمان الاجتماعي تويتر الرسمي لتقديم شكوى أو الحصول على إجابة استفسار خاص بك.

تحديث: أكد وكيل الضمان الاجتماعي رسمياً على أن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي هو في تاريخ الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف المستحقات وإيداعها مباشرة في بداية كل شهر ميلادي، ولأن الوزارة أودعت مستحقات الدفعة الأولى في تاريخ 20 يناير 2022م، فقد انتظر بعض المتقدمين صدور نتائج الأهلية لهم، ومن ثم إيداع المستحقات، كما يترقب مستفيدي الدفعة الأولى إيداع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd في حسابهم البنكي.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1443

أطلقت الموارد البشرية الضمان الاجتماعي بنسخته المطورة للإسهام في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم المناسب لهم عن طريق وضع آليات تضمن وصول المعاش للفئات الأكثر حاجة، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على عدم توقف المعاش عن المستفيدين الحاليين في حال تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يتاح لهم التسجيل على مدار ستة أشهر بدأت من تاريخ إطلاق البرنامج.

ويتاح الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع رابط موقع الضمان المطور المرفق، ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على الطلبات، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب من حيث تاريخ التقديم وحالته، وفي حال تم صدور القرار النهائي بعدم الأهلية والسبب هو أن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري للعائل تفوق الحد الأدنى، فيجب عليك تقديم اعتراض وإرفاق المستند الذي يثبت دفع الضريبة المقررة عليك، ويجب أن يكون المستند حديث حتى يتم قبول الاعتراض.

وقد استقبل بعض المتقدمين رسالة من الموارد البشرية تفيد بتعذر قبول الطلب المقدم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لعدم مطابقته لشروط الاستحقاق، ولمزيد من المعلومات حول أسباب الرفض أو لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، فيرجى الدخول إلى منصة الدعم، ثم تعبئة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق.

شروط وأحكام التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

يقر المتقدم عند التسجيل في منصة الدعم بأنه يتعهد ويلتزم بأن جميع المعلومات المسجلة المفصح عنها أو التي قمت بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وكذلك الوثائق والمستندات المرفوعة على الموقع، إلى جانب تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب الإفصاح عنها في أي وقت، ويتحمل المتقدم المسؤولية القانونية كاملة في حال إخفاء أي معلومة.

ويجب عند حدوث أي تغيير على حالة المستفيد أن يقوم بإجراء تحديث الضمان الاجتماعي الجديد للبيانات الخاصة به، ويعد هذا التزام على المتقدم، حيث يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ عن أي تغيير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فإن كان متزوجاً وأصبح مطلقاً أو العكس، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير، وكذلك في حال الحصول على دخل شهري إضافي من أي مصدر من مصادر الدخل المتنوعة.

كما يلتزم المتقدم بعلمه التام بأن للوزارة الحق في استبعاد طلب الضمان الخاص بك واسترداد جميع ما تم نزوله وصرفه لك من معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقك في حال تبين للجهة المختصة أنك قمت بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو قمت بإخفاء بعض المعلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443، لذلك يجب إدخال بيانات صحيحة ودقيقة حتى لا يتم توقيع العقوبة عليك.

ويجب العلم أنه في حال تزويد الوزارة بمعلومات أو مستندات أو وثائق ليست صحيحة أو تخالف الواقع أو عند الامتناع عن إدخال المعلومات والمستندات المطلوبة أو إخفاء أياً منهما، فهذا يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه وفقاً للنظام الجزائي، وهنا قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 500.000 ريال، لذلك يجب تفادي هذه الأمور عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور أحكام التسجيل وشروطه 1443

بموافقتك على الشروط والأحكام بالتأشير في المربع بجانب التعهد بالموافقة عليها عند تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فبهذا تكون قد فوضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإطلاع على كافة المعلومات الائتمانية والحسابات البنكية والاستثمارية وحسابات كافة الجهات والشركات والمؤسسات التابعة لي أو التي أملك حصص فيها أو أي استحقاقات عامة أو خاصة بي لدى أي جهة، والهدف من ذلك هو التحقق من مدى استحقاق المتقدم للمعاش أو الإعانة.

الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل دخول 1443

أكدت الوزارة على أن استحقاق معاش الضمان المطور يتأثر بوجود العمالة المنزلية، وذلك في حال كان لدى الأسرة ثلاثة فأكثر، وقد تم استثناء العمالة الطبية من هذا القرار، فعند وجود سائق خاص لدى الأسرة المتقدمة وعمالة منزلية أخرى لم يتعدى عددهم اثنان، فهذا لن يؤثر على الاستحقاق من الضمان الاجتماعي المطور، وهذا يعد ذلك الحد الأقصى للعمالة “2”.

وقد تقدم أحد متابعي حساب الضمان الاجتماعي تويتر باستفسار حول أنه من مستفيدي النظام القديم، وتم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وأصدرت اللجنة المختصة بدراسة الطلبات قرار القبول في البرنامج الجديد، وبناءً على ذلك نزلت له المستحقات ضمن الدفعة الأولى بتاريخ 20 يناير الماضي، ولكن لم تصدر له نتائج أهلية الدفعة الثانية ولم يتم صرف الضمان المطور له فأين المشكلة؟

وهنا أجاب حساب العناية بالعملاء المختص بالرد على استفسارات المستفيدين بأنه يتم التحقق من أهلية المستفيدين شهرياً، ويصرف لهم الضمان الاجتماعي المطور بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم، ولم يتم توضيح متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور وموعد صدور الأهلية الدفعة الثانية.