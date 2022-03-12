نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها للتسجيل في تطبيق اعتمرنا وطريقة الحجز في التطبيق في المقال التالي
قامت الحكومة السعودية بتفعيل تطبيق اعتمرنا المجاني حفاظاً على تيسير الخدمات المتعلقة بخدمات الحج والعمرة في المملكة لكافة الأشخاص في ظل تداعيات الحد من إنتشار فيروس كورونا حيث أن التطبيق يصدر التصاريح اللازمة للسفر بشكل صحيح من وزارة الداخلية السعودية، وجاء هذا التطبيق ليوفر على المواطنين الحصول على المعلومات اللازمة والحصول على الخدمات التي تتعلق بالحج والعمرة ويحمل التطبيق واجهة سهلة وميسرة لسهولة التعامل معه دون مواجهة صعوبة في المعاملات والإستفادة من الخدمات التي بقدمها.
مميزات تطبيق اعتمرنا السعودية
يوفر تطبيق اعتمرنا العديد من المميزات لمستخدميه فهو يقدم جميع الخدمات المتاحة خلاله دون دفع أى رسوم وبأفضل صورة ليسهل على المواطنين استخراج تصاريح العمرة والحج دون الحاجة للذهاب للمؤسسات الحكومية بالمملكة، وسوف نقوم بذكر بعض مميزات التطبيق فيما يلي:
- يتوفر التطبيق من خلال واجهة سهلة حتى يستطيع جميع المواطنين التعامل خلالها دون تعطيل أي إجراء لتتم هذه الإجراءات خلال وقت قصير.
- يساعد التطبيق في الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل إنتشار فيروس كورونا وعدم تعطيل التصاريح التي يحتاجها المواطنين للعمرة والحج، بالإضافة لتطبيق توكلنا فتلك التطبيقات تسعى لتحقيق السلامة والأمان للجميع.
- يمنح التطبيق لمستخدميه جميع التصاريح اللازمة وذلك من خلال خطوات بسيطة خلال واجهة التطبيق.
- يستطيع المواطنين والتابعين وكذلك المكفولين في المملكة العربية السعودية الحصول على تصريح لعمل عمرة من خلال التطبيق وتحديد الموعد المناسب لأدائها وذلك من خلال تصريح موحد.
خطوات حجز العمرة من تطبيق اعتمرنا
- أولاً يجب أن يكون المواطن يحمل تطبيق اعتمرنا عبر هاتفه الخاص وذلك عن طريق تحميله من متجر التطبيقات للأجهزة الأندرويد وأجهزة IOS.
- يقوم المستخدم بتسجيل جميع بياناته وتحديد الموعد المناسب له لأداء العمرة وكذلك الصلاة بالمسجد الحرام والروضة الشريفة.
- يتم مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها من خلال الجهات المختصة ثم يتم منح المستخدم التصريح الخاص لأداء العمرة بسهولة.
الشروط الواجب توافرها للتسجيل في تطبيق اعتمرنا
- يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في استخدام تطبيق اعتمرنا للحصول على تصريح للحج أو العمرة يحمل مستند طبي موثق من جهة رسمية بعدم إصابته بفيروس كورونا.
- يجب أن يحافظ المواطن على الإلتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على التباعد.
- يجب أن يلتزم المواطن بإختيار المناسب له والمتوفر خلال التطبيق أثناء تحديد موعد لعمل العمرة والإلتزام بالموعد الذي سيتم تحديده وإلا سيتم إلغاء زيارته.
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