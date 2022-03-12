أهم شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للمتقدمين 1443؟

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، يوفر التنمية الاجتماعية عدة برامج تمويلية مختلفة حسب فئات واحتياجات العملاء ولكل مجموعة من الفئات شروطها المحددة من بنك التنمية الاجتماعية، واليوم نحن بصدد توضيح شروط تمويل الأسرة للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للمتقاعدين

يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة لعدد كبير من الفئات في المملكة سواء الموظفين أو المتقاعدين التابعين للحكومة أو التأمينات أو القطاع الخاص أو حتى ربة المنزل، ونظرًا لحاجة فئة المتقاعدين إلى تمويل الأسرة فيوفر البنك شروطه التالية للحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين مع العلم أنها لا تختلف كثيرًا عن شروط التمويل لباقي الفئات الأخرى السابق ذكرها إلا في نقاط بسيطة:

تحدد الفئة العمرية المسموح بها للحصول على التمويل حتى سبعون سنة والفئة العمرية للكفيل لا تتخطى خمسة وخمسون سنة. أما عن أدنى قيمة لدخل المتقاعد الشهري فهي 12500 ريال سعودي. على ألا تكون قيمة الفرد الواحدة في أسرة رب الأسرة أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي وتحدد قيمة الدخل للفرد بقسمة الراتب الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد. الأبناء حتى عمر 24 سنة إذا لم يكن منهم المتزوج أو الموظف يتم احتسابه. يحق للمرأة المطلقة أو من توفى زوجها أن تقوم بالتقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

مستندات التقديم على تمويل الأسرة للمتقاعدين من بنك التنمية

بعض توفير شروط التمويل السابقة يجب أن يقوم الفرد بإعداد المستندات القادمة لضمان الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وهي:

تقديم صورة من هويته الوطنية. ونموذج تسليم بريد يجب أن يكون مختوم وموقع من جهة عمل العميل. تقديم نموذج رقم 106 الخاص بالمتقاعدين. نسخة من سجل أسرة العميل. تقديم تصريح بياناتي ساري الصلاحية من وزارة الداخلية بالمملكة. والأصل من كشف حساب الراتب للعميل في الثلاثة شهور الأخيرة.

التقديم على تمويل الأسرة للمتقاعدين

يتم التقديم إلكترونيًا على التمويل كالآتي: