نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطول وادي في السعودية.. وتفاصيل خريطة أودية المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطول وادي في السعودية معلومة لايعرفها الكثيرون خاصة أن المملكة العربية السعودية من الدول الصحراوية التى تكثر فيها الأودية والجبل ويختلف بعضها من حيث الصفات والخصائص والحجم والمساحة. فضلاً عن أن التطور الزراعي ساهم في ترتيب الأودية في السعودية. لذا نرصد خريطة أودية المملكة العربية السعودية بمختلف المحافظات.
أطول وادي في السعودية
يعتبر وادي الرمة أطول وادي في المملكة العربية السعودية ومن أشهر الأودية فهو يبدأ من حرة أثنين التى تقع في الجهة الشرقية للمدينة المنورة. ثم يمتد حتى الشمال الشرقي للمملكة. ويتميز بعدد فروعه حتى يصل لمدينة حفر الباطن، ثم منطقة الرقعي، بمحاذاة حدود دولتي العراق والكويت من الناحية الشمالية والغربية، كما يصبّ في النهاية في شط العرب.
أكبر وادي في المملكة العربية السعودية
هناك العديد من المعلومات التى لايعلمها الكثيرون عن وادي الرمة لكونه أكبر وادي في المملكة العربية السعودية. فيتمكن من مشاهدة المعالم والتضاريس الجغرافية المتنوعة كالسهول والجبال.
يبلغ طول وادي الرمة حوالي 1500 كيلومتر. فيقع ما يقارب 450 كيلومتر ضمن منطقة القصيم، حوالي 400 كيلومتر ضمن المدينة المنورة 500 كيلومتر ضمن المنطقة الشرقية وما تبقّى منه يقع في العراق. وفيه مايزيد عن 300 رافد. فهو يجري أكثر من ثلاثة مرات خلال كل مئة سنة كما تتباين قوّة جريانه من سنة لأخرى. وفيه وفرة مائية عند نهايته وعلى ضفافه.
خريطة أودية المملكة العربية السعودية
تضم المملكة العربية السعودية العديد من الأودية بمختلف الأطوال والمساحات. وإليكم خريطة أودية المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
الأودية في الرياض
- وادي الركا
- الدواسر
- وادي السرة
- الجرير
- وادي الرشاء
- الغر
- وادي الحمل
- حنيفة
- وادي الفرشة
- الثمامة
- وادي الطوقي
- برك
- وادي مأسل
- الحنو
- وادي عريقية
- الغاط
- وادي حليفة
- لحى
- وادي الخويش
- العتش
- وادي بعيجا
- ماوان
- وادي الغيل
- الأحمر
- الهدار
- الأودية في منطقة مكة المكرمة
- رنية
- وادي فاطمة
- يبه
- وادي حلي
- قطان
- وادي حليه
- ليه
- القاحة
- يلملم
- وادي الأحسبة
- دوقة
- وادي الليث
- الحرمان
- وادي العسيل
- المغمس
- الأودية في المدينة المنور
- العقيق
- الأودية في جازان
- جازان أو جيزان
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