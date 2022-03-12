نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان 2022-1443 في الكويت ومحافظات الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمساكية شهر رمضان في الكويت 2022، أهم ما يبحث عنه فئة كبيرة من المسلمين قبل قدوم شهر رمضان هو إمساكية شهر رمضان الكريم فهي تسهل من متابعة المواقيت طوال نهار شهر رمضان خاصة مواقيت الصلاة وأهمها الفجر والمغرب، وإمساكية رمضان في الكويت من أهم ما يرغب في الحصول عليه سكان مدينة الكويت قبل قدوم شهر رمضان لمعرفة موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان وباقي أيام الشهر بالإضافة إلى موعد الإمساك والسحور، تابعوا معنا السطور القادمة للاطلاع على إمساكية شهر رمضان بالكويت 2022.

إمساكية رمضان في الكويت 2022

كما نعلم فإن مواعيد الصلاة غير ثابتة في جميع المناطق بل تختلف حسب عدة عوامل كونية مثل موعد الشروق والغروب وما إلى ذلك، فعندما تحدث تلك العوامل حينها يتم تحديد موعد كل آذان على حدة في كل منطقة حيث أن الموقع الجغرافي له تأثير كبير وأساسي على مواعيد الصلاة في جميع الدول، لهذا فإن عدد ساعات الصيام بشهر رمضان تختلف في كل منطقة على حدة حسب موعد الغروب وموعد الفجر بها، وتوضح إمساكية شهر رمضان تلك المواعيد الهامة بشهر رمضان مثل موعد الفجر للتوقف عن تناول الطعام وموعد المغرب لكسر الصيام وتناول الطعام.

والجدير بالذكر أن الامساكية سميت بذلك لتوضيحها موعد الإمساك في شهر رمضان والإمساك هو التوقف عن تناول الطعام للاستعداد إلى الصيام، حيث يرتبط موعد الإمساك بموعد صلاة الفجر أما موعد الإفطار فيرتبط بموعد صلاة المغرب، وإليكم إمساكية شهر رمضان بالكويت 2022:

امساكية رمضان بمحافظات الكويت 2022

وتختلف كذلك المواقيت بين كل محافظة من محافظات الكويت ويمكن التعرف على المواعيد بشهر رمضان من خلال إمساكية كل محافظة منها:

إمساكية حولي

إمساكية مبارك الكبير

إمساكية الجهراء

إمساكية الفحيحيل

إمساكية الاحمدي

إمساكية الفروانية

إمساكية السالمية

موعد شهر رمضان بالكويت

تشير التوقعات الفلكية إلى أن موعد رمضان 1443-2022 سوف يأتي في بداية شهر أبريل في يوم 2 أو 3 من الشهر الرأي النهائي والأخير لبداية شهر رمضان يكون في التاسع والعشرين من شهر شعبان حيث يتم به استطلاع هلال شهر رمضان لمعرفة موعد بداية الشهر، وقد بدء شعبان منذ أيام قليلة وبدء معه العد التنازلي لشهر رمضان ندعو الله أن يبلغنا الشهر لا فاقدين ولا مفقودين.