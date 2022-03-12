نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير الأبحاث الفلكية خالد الزعاق يوضح موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد رمضان فلكيًا في السعودية، مع تبقي أقل من 30 يوم على قدوم شهر رمضان الكريم أعلن خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية ورئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية بالمملكة عن موعد شهر رمضان المبارك حيث قد بدء شهر شعبان منذ أيام قليلة فقط وبدء معه العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الكريم، وفيما يلي نعرفكم على موعد شهر رمضان فلكيًا في السعودية وجميع الدول العربية وكل عام وأمة محمد في جميع بقاع الأرض بخير.

موعد رمضان فلكيًا في السعودية خالد الزعاق يوضح

أوضح الدكتور خالد الزعاق أن شهر شعبان مدته فلكيًا هو 29 يومًا مما يعني أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الثاني من شهر أبريل، إذ أنه ينتظر في التاسع والعشرين من شعبان من أجل تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول، ونرى أن شهر رمضًا يأتي متقدمًا كل عام عن العام السابق نتيجة للعديد من الظواهر الكونية.

شهر رمضان بين أطول وأقصر فصول العام

وقد ذكر خالد الزعاق أن المسلمون يسمون شهر رمضان بالشهر القصير لسرعة مروره وانتهاءه على عكس شهر شوال الذي يشعر الكثير من الأشخاص بطول أيامه، ولهذا نشعر وكأن شهر رمضان يقع بين أطول وأقصر شهور السنة، ولكن تلك التسمية ما هي إلا ناتج الشعور فقط، حيث يعتبر شهر رمضان أقصر شهر ويمر سريعًا نتيجة للتشوق والانتظار لقدوم شهر رمضان أما عن سبب الشعور بطول شهر شوال فلأنه يتم مفارقة شهر رمضان الكريم.

ولكن طول وقصر تلك الشهور ليس صحيح فلكيًا ولكن كما ذكرنا فهو ناتج الشعور والإحساس فقط، فإن دوران الأرض حول نفسها يعتبر بالدورة اليومية أما عن دورة القمر حول الشمس فهي الدورة الشهرية ودورة الأرض حول الشمس فهي الدورة السنوية، وعلى أساسها يتم تحديد طول وقصر الأيام والشهور، ولكن ما نشعر به في شهر رمضان ناتج عن افتقدنا لشهر رمضان المبارك.

شهر رمضان الكريم

ننتظر نحن المسلمون قدوم شهر رمضان لأنه يأتي ماحيًا للذنوب يبعث على قلوبنا بالراحة والسعادة والاطمئنان، ويتم الاستعداد لشهر رمضان قبلها بفترة طويلة من حيث الاستعداد الديني لأداء العبادات والصيام والاستعداد في المنازل لاستقبال الضيف المنتظر وأيام قليلة وتتزين الأرض احتفالًا بقدوم شهر رمضان.