الاستعلام عن المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa وذلك للمسجلين فيها في السنوات الماضية والذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني فيها حديثا، حيث يكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل فيها للحصول عليها عندما تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنزولها في حسابات مستفيدي الضمان والمتقدمين للحصول عليها.

“الرقم المدني” الاستعلام عن المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa هل تعود في رمضان 1443

تعتبر المساعدة المقطوعة من المساعدات الهامة التي يسعى ويتطلع أليها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمر صرف المسعدات طوال السنوات الماضية منذ إطلاقها إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعلن عن نزول دفعات جديدة منها في خلال أربعة سنوات بينما أعلنت عن برامج اجتماعية ومساعدات جديدة للمواطنين.

هل تم إلغاء المساعدات المقطوعة

هو سؤال ورد الوزارة عبر حساب الشكاوى الخاص بها من أحد المواطنين، وأعلنت الوزارة أنها لم تقم بإلغاء المساعدة المقطوعة وإنما تعيد ترتيب المساعدات وحصر المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقامت الوزارة بالفعل بتحديث بيانات الضمان وإطلاق الضمان المطور ويكون من حق المقبولين في الضمان المطور التسجيل في المساعدة المقطوعة، إلا أن الوزارة تقوم بتحديد الموعد المناسب لإيداعها.

المقطوعة في رمضان والمكرمة الملكية

ينتظر ألاف مستفيدي الضمان المطور إخبار عن المساعدات المقطوعة أو المكرمة الملكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث قام خادم الحرمين الشريفين بصرف الكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالعام الماضي، وينتظر الجميع أخبار عن صرف المزيد في رمضان أو السماح بعودة المساعدة المقطوعة وخاصة في ظل ظروف الاحتياج في العديد من فئات المجتمع.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يقوم المواطن بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار “خدمات وزارة التنمية الاجتماعية”. يتم التوجه إلى صفحة التسجيل في منصة النفاذ الموحدة أو خدمات وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات المطلوبة واتباع كافة الخطوات. يتم الحصل على رقم السجل المدني ليتم الاستعلام به. يتم الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يقوم بتسجيل رقم السجل المدني. يتم تسجيل رمز التحقق البشري. يقوم باختيار ايقونة “عرض”. يتم عرض حالة الطلب.

شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي