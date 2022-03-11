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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa وذلك للمسجلين فيها في السنوات الماضية والذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني فيها حديثا، حيث يكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل فيها للحصول عليها عندما تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنزولها في حسابات مستفيدي الضمان والمتقدمين للحصول عليها.
“الرقم المدني” الاستعلام عن المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa هل تعود في رمضان 1443
تعتبر المساعدة المقطوعة من المساعدات الهامة التي يسعى ويتطلع أليها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمر صرف المسعدات طوال السنوات الماضية منذ إطلاقها إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعلن عن نزول دفعات جديدة منها في خلال أربعة سنوات بينما أعلنت عن برامج اجتماعية ومساعدات جديدة للمواطنين.
هل تم إلغاء المساعدات المقطوعة
هو سؤال ورد الوزارة عبر حساب الشكاوى الخاص بها من أحد المواطنين، وأعلنت الوزارة أنها لم تقم بإلغاء المساعدة المقطوعة وإنما تعيد ترتيب المساعدات وحصر المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقامت الوزارة بالفعل بتحديث بيانات الضمان وإطلاق الضمان المطور ويكون من حق المقبولين في الضمان المطور التسجيل في المساعدة المقطوعة، إلا أن الوزارة تقوم بتحديد الموعد المناسب لإيداعها.
المقطوعة في رمضان والمكرمة الملكية
ينتظر ألاف مستفيدي الضمان المطور إخبار عن المساعدات المقطوعة أو المكرمة الملكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث قام خادم الحرمين الشريفين بصرف الكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالعام الماضي، وينتظر الجميع أخبار عن صرف المزيد في رمضان أو السماح بعودة المساعدة المقطوعة وخاصة في ظل ظروف الاحتياج في العديد من فئات المجتمع.
|كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة
|كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
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شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي
- الجنسية السعودية من أهم الشروط عند التسجيل للاستفادة من المقطوعة.
- يقوم صاحب الطلب بالالتزام بالحد المانع للدخل (3000 ريال للفرد – 8650 ريال لرب الاسرة).
- لا يجب أن يكون لصاحب الطلب سجل تجاري أو أملاك عقارية.
- يجب أن يكون المتقدم بالطلب مقيم بالمملكة بشكل دائم.
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