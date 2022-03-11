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عمر شويل - جدة متى يفتح البيك الصباح عبر موقعنا، فهو واحد من أبرز المطاعم الشهيرة داخل أراضي المملكة، حيث يُقدم الكثير من الوجبات والمأكولات التي يفضل تناولها الكثيرين صغار وكبار أيضًا، فهو مشهورة في الوجبات السريعة وأُسس مُنذ 45 عام بجدة واشتهر بتقديم وجبات الدجاج المقلي، والبطاطس المقلية، وأيضًا الأكلات البحرية وغيرها، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع بالتفصيل.

سلسلة مطاعم البيك

تُعتبر سلسلة مطاعم البيك واحدة من أشهر الوجبات السريعة في المملكة والتي بدأت من مدينة جدة، وتم تأسيسها على يد المؤسس شكور أبو غزالة وتشتهر بتقديم كافة الوجبات السريعة وغيرها وتلك لها فروع مختلفة على مستوى العالم، وتتسم وجباتها بالمذاق الشهي والمختلف إلى جانب أسعارها التي تتناسب مع الجميع، وانتشرت له فروع في الكثير من الدول حيث بلغت فروعه 120 فرع.

متى يفتح البيك في الصباح

تختلف ساعات العمل على حسب كل فرع من فروعه في جميع أنحاء الدول، ولكن يبدأ في تقديم وجبة الفطور في تمام الساعة الـ 7 صباحًا ويُغلق في أوقات الراحة ولكن تختلف أيضًا من مكان لأخر ومن دولة لأخرى وعلى حسب الإجراءات الاحترازية وللوقاية من جائحة كورونا، فمن ضمن الإجراءات أن المطعم يستقبل عدد أقل على مدار اليوم كما يتم استقبال العديد من الطلبات عبر الهاتف وهذا ضمن الإجراءات.

طرق وسائل التواصل مطعم البيك

سلسة مطاعم البيك توفر العديد من الطرق التي تُمكن من التواصل معها بكل سهولة ويُسر، ويُمكنك الحصول على طلب عن طريق ما يلي:

الرقم الخاص بخدمة الزبائن وهو 8002442245.

رقم شركة البيك: 966122866777.

الرقم الخاص بالفاكس: 966122866066.

وفرت أيضًا البريد الإلكتروني: [email protected]

وجبات فطور البيك

يُقدم مجموعة من الوجبات في الصباح وجاءت على النحو التالي:

ساندوتش بيض.

ساندوتش بيض مع جبنة.

ساندوتش بيض مع شرائح دجاج وجبنة.

رابط الموقع الرسمي البيك albaik.com

سلسة مطاعم البيك أتاحت الكثير من الطرق للتواصل معها لطلب الكثير من الأوردارات داخل المملكة، فيُمكنك التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بالبيك وطلب الأمر الذي توده من ضمن القائمة الخاصة بالمطاعم، كما يحتوي الموقع على مجموعة من المعلومات التي تخصه.