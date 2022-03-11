نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم وزارة التجارة السعودية المجاني للشكاوى والاستفسارات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة التجارة التابعة للمملكة السعودية تعد من الوزارات الكبرى والمهمة بالسعودية، فالتجارة هي الأساس لكل شيء، وأما عن وزارة التجارة تعد أساس التطور الذي قد وصلت إليه السعودية بتاريخها، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال من موقع ثقفني سنقدم لكم رقم وزارة التجارة المجاني للشكاوي لجميع الأشخاص المتسائلين عن التفاصيل المهمة المراد معرفتها حول هذا الأمر.

رقم وزارة التجارة المجاني للشكاوى

إن كنت تواجه أي مشكلة خاصة بالتجارة باستطاعتك أن تتواصل مع الوزارة الخاصة بالتجارة، تلك التابعة للمملكة السعودية وهي كالآتي:

أولاً تتصل على الرقم 1900 من أي هاتف أرضى أو حتى محمول، وهذا الرقم تابع لوزارة التجارة بالمملكة السعودية، ويخص جميع الشكاوى والاستفسارات والتقديم لأي بلاغ أي أنه لخدمة المواطنين.

وتوجد طريقة سهلة للقيام بتقديم البلاغات والشكاوى عبر القسم الذي يخص الخدمات الإلكترونية والضغط على الأيقونة لتقديم البلاغ.

الاتصال على الرقم الساخن الذي يخص تقديم البلاغات التابعة لوزارة التجارة من المملكة السعودية، وهذا الخط متاح لجميع الأوقات خلال الأسبوع بمواعيد العمل التي تبدأ الثامنة صباحاً حتى 4 عصراً بالتوقيت التابع للمملكة ما عدا السبت والجمعة.





رقم وزارة التجارة الموحد بالمملكة السعودية

إن وزارة التجارة التابعة للمملكة السعودية خصصت رقم ساخن موحداً لجميع مواطني المملكة، حتى يتمكنوا من الاستفسار أو تقديم أي شكوى، فهو متاح للجميع الخدمات التي يريدها المواطنين من وزارة التجارة، وإليكم الرقم هو كالآتي:

920000667 وهذا يكون باستخدام الهاتف المحمول أو حتى الخط الأرضي أو باستطاعتك أن تتصل على الرقم إن أردت أن تلغي أي خدمة أو تفعلها أو حتى تستفسر عن أي شيء.

طرق أخرى للتواصل مع وزارة التجارة بالمملكة السعودية

توجد الكثير من طرق التواصل حتى تجد ما تريده من وزارة التجارة، غير استخدام الأرقام الساخنة وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

تذهب لفرع وزارة التجارة وتستفسر على الشيء الذي تريده والعاملين بالوزارة يقدموا لك الخدمة المرادة على الفور.

تراسل الوزارة من خلال الإيميل التابع لهم.

وباستطاعتك أيضاً أن تحصل على ما تريد عبر الدخول لموقع وزارة التجارة وتسجل الدخول، وهذا يكون من خلال الرابط الخاص بها، وتقوم بالمراسلة مع الأشخاص العاملين بخدمة العملاء بالموقع الرسمي، وتستفسر عن الشيء الذي تريده فهم لديهم متاح الرد بالطريقة المباشرة.