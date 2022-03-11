نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح معرض العطور بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح معرض العطور بالرياض هو أحد الأمور التي يبحث عنها الكثيرين حول المملكة وخارجها أيضًا، فهو يُعد من ضمن المناسبات الهامة والتي تشمل فعاليات موسم الرياض مُنذ افتتاحه، فالكثيرين توافدوا ومازلوا يتوافدون للمعرض للاطلاع على العروض وأنواع العطور الشهرية إلى جانب التركيبات العالمية، لذا سنتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص معرض العطور بدقة كاملة عبر مقالنا هذا.

معرض العطور بالرياض

معرض العطور تُقدمه الهيئة العامة للترفيه داخل أراضي المملكة، حيث تُعد من ضمن الفعاليات الضخمة في الشرق الأوسط، فهذا المعرض يعمل على جذب الكثيرين من كل مكان فهو يُقدم منتجات مختلفة وشهرية سواء عطور أو تركيبات ذات علامات تجارية هامة داخل السعودية، فهو يُجدد من منتجات العطور في الكثير من محال العطور.

متى يفتح معرض العطور بالرياض

أن فعاليات معرض العطور بالرياض بدأت بالفعل يوم 26 فبراير وسوف تستمر حتى منتصف مارس وتحديدًا يوم 14 مارس الجاري، ويتم فتحه في تمام الساعة الواحدة مساءً وسيكون المعرض في أحد مناطق موسم الرياض الترفيهية وهذا المعرض سوف يشمل الكثير من التخفيضات على أشهر أنواع العطور العالمية، وتبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، وسوف ينقل صورة عصرية وهذا المعرض يبث الرقي في نفوس الكثيرين، إلى جانب تقديمه لتركيبات العطور الفريدة من نوعها.

متى ينتهي معرض العطور في الرياض

سينتهي هذا المعرض في 14 مارس الجاري بعد استمرار لمدة عشرين يوم، فهي من أبرز المناسبات الهامة التي يُمكن للمواطنين داخل أراضي المملكة في التعرف على المؤثرين على السوشيال ميديا، فهو فرصة جيدة لاجتذاب الكثيرين وبلغت الإحصائيات للزائرين مليوني زائر ومازال يتوافد الأشخاص إلى المعرض

المشاركون في معرض العطور بالرياض 2022م

سوف يُشارك في هذا المعرض الكثيرين من العلامات تجارية المعروفة داخل المملكة وسوف نوضح البعض منهم، وهما:

بوتيكات، وهي الشركة الحاضنة للمعرض.

شركة دار الطيب للعطور.

نخبة العود.

العربية للعود.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان متى يفتح معرض العطور بالرياض وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم وفي حالة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.