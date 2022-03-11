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عمر شويل - جدة صرف المكرمة الملكية 1443 والتي قام خادم الحرمين الشريفين بإقرارها في العام الماضي في رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل حصرا، وشكر فقراء المملكة من مستحقي أموال الزكاة خادم الحرمين الملك سلمان عليها وخاصة في وصولها في أزمة كرونا وحاجة المواطنين لها بشكل كبير وضروري في هذا الوقت.

صرف المكرمة الملكية 1443 أخبار مساعدات خادم الحرمين وهل يتم استئنافها في رمضان للضمان

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع صرف مبالغ مالية خاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، فيما اعتاد عليه مواطني المملكة باسم المساعدات المقطوعة، وذلك وفق عدد من المعايير في كل عام أو أكثر من مرة في العام، بينما توقفت لأربعة سنوات وانتظرها الجميع واستعاض عنها الملك سلمان بالعام الماضين بعد دراسة حالة الشعب ومدى احتياجاتهم، وأعلن صرفها لجميع مستفيدي الوزارة، وخاصة بعد أزمة العمل بالمملكة في العام الماضي في ظل أزمة كرونا.

قرار المكرمة الملكية 1442

قام الملك سلمان بصرف المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في العام الماضي لعدد من الأسباب:

الظروف المادية لأغلب فئات الشعب وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي.

قلة في فرص العمل وخاصة بعد فرض حظر التجوال وتداعيات إجراءات أزمة كرونا.

متابعة خادم الحرمين لحال الشعب وخاصة في الشهر الفضيل.

قام بإيداع مبالغ كبيرة لمستفيدي الضمان لتصرف لهم مع راتب الشهر الجديد في رمضان.

هل تصرف المكرمة الملكية هذا العام

سؤال هام يتداوله مستفيدي الضمان المطور، وخاصة النظام القديم الذين استفادوا منها في العام الماضي، ويرغبوا في التعرف على الإجراءات الجديدة هذا العام، وجدير بالذكر أن الملك يتابع عن كثب حالة مواطني المملكة وهو فقط من يقرر إيداع المبالغ النقدية للمكرمة الملكية أو يقرر عودة المساعدات المقطعة هذا العام.

تسجيل الضمان المطور للاستفادة من مساعدات خادم الحرمين الشريفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد التسجيل في الضمان المطور ويستمر استقبال تسجيلات المواطنين حتى شهر مايو المقبل، وكانت المكرمة بالعام الماضي لمستفيدي الضمان، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: