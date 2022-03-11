خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية المُقدمة من قبل وزارة العمل السعودية، فهي تسعى لتوفير جميع الخدمات سواء للمقيمين أو المواطنين تسهيلاً عليهم الوقت والجهد، وجاءت تلك الخدمة من ضمن رؤية المملكة 2030، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص إصدار إقامة وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالإقامة إليكم التفاصيل.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

لكي تتمكن من الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى رابط وزارة الداخلية أبشر.

الضغط على خانة أبشر الأفراد ثم أكتب الاسم وكلمة المرور.

بعد ذلك أنقر على سجل دخول ثم إثبات التحقق.

أنقر على الخدمات العامة ثم أنقر على الاستعلام.

سجل رقم الإقامة الخاص بك ثم أكتب رمز المرئي.

الضغط على خانة التفاصيل وسوف تظهر لك الصفحة التي تحتوي على المعلومات الخاصة بك.

خطوات إصدار إقامة في المملكة السعودية 1443

تعتبر خدمة إصدار إقامة من ضمن أفضل الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها المملكة عبر موقع الوزارة، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي:

سجل دخول مباشرة إلى رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أختر خدمات المكفولين ثم أنقر خدمة إصدار إقامة.

وافق على الشروط ثم أضغط التالي ثم حدد واختر المكفولين.

قم بتسديد كافة التكاليف ثم أنتظر لاستقبال رسالة عبر بريدك من قبل الوزارة.

موانع إصدار الإقامة بالمملكة

توجد بعض الموانع التي تتسبب في منعك من الحصول على إصدار الإقامة بالمملكة، وجاءت تلك الموانع على النحو التالي:

يجب توافر كافة الشروط التي حددتها وزارة العمل لكي تحصل على إقامة.

يُحذر الحصول على الإقامة إذا خالف المُدة المُحددة للإقامة الخاصة به.

رابط تنزيل تطبيق منصة أبشر الإلكترونية

يُمكنك تنزيل التطبيق على هاتفك سواء يعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون لكي تستفيد من جميع الخدمات دون بذل مجهود أو إضاعة وقت، ولكي تتمكن من ذلك اتبع الآتي: