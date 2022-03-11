نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن وتقديم طلبات الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن، أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر منذ ساعات عن إيداع دعم الدفعة 52 شهر مارس بنجاح في الحسابات البنكية في الموعد المحدد لها وفقاً للتقويم الميلادي، حيث شهد لحظة الإيداع للأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن زيادة في عمليات البحث وضغط شديد على الرابط الرسمي للبرنامج، وأكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين للحصول على الدعم بدون تأخير، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال تفاصيل الدفعة 52 من شهر مارس وكيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات.

تفاصيل الدفعة 52 شهر مارس:

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن تفاصيل الدفعة 52 لشهر مارس لهذا العام، حيث تم الإعلان عن إيداع مبلغ حوالي 1.8 مليار ريال سعودي من المبالغ المستحقة من أجل الدعم المقدم في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن، فقد وصل عدد المتابعين للبرنامج منذ نشأته حتى إيداع الدفعة الأخيرة ما يقرب من 10.2 مليون شخص مستفيد وتابع، وقد وصل مبلغ تعويضات الدفعات السابقة إلى 22 مليون ريال سعودي بأثر رجعي، وقد وصلت نسبة المستحقين إلى 76% من المستحقين ليحصلوا على الدعم.

تقديم طلبات الاعتراض:

يقدم برنامح حساب المواطن العديد من الخدمات السريعة التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تقديم طلبات الاعتراض الذي تتيح للشخص المستفيد الدخول عليها في حالة الاعتراض على قيمة الدعم الذي تم إيداعه، أو في حالة أن قيمة الدعم تساوي صفر وتفاجأ الشخص المستفيد عند الصرف، ومن خلال هذا المقال نوضح خطوات تقديم طلبات الاعتراض.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

نظراً لتساؤل العديد من الاشخاص المستفيدين من خلال خدمة المستفيدين عبر البرنامج إنه كيفية تقديم طلبات الاعتراض لمعرفة السبب في أن قيمة الدعم تكون صفر، فقد أشار البرنامج إلى تقديم طلب الاعتراض حتى يتمكنوا من فحص الشكوى ومعرفة السبب في امتناع الدعم من الإيداع وذلك من خلال بعض الخطوات وهي: