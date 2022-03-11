تمويل شخصي طارئ بأقل قسط شهري 5000 ريال دون تحويل راتب ولا وجود كفيل

الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية 1443، وتعتبر منصة سلفة من احدي المنصات التي تقدم الدعم للمواطنين وتساعدهم علي مواجهة صعوبات الحياة التي تواجههم بالمملكة العربية السعودية، والتعامل معها امن جدا لأنها احدي الجهات المعتمدة والمرخصة من البنك المركزي السعودي كما تتميز سلفة التقديم وسرعة الحصول علي التمويل أونلاين من خلال الرابط الرسمي لمنصة سلفة، ويقدم تمويل يصل إلي 5000 ريال سعودي ولا يحتاج إلي تحويل الراتب ولا وجود كفيل ويستطيع جميع المواطنين داخل المملكة الحصول علي التمويل في أي وقت بشروط مبسطة دون تعقيد في الإجراءات، لذلك نقدم لكم تمويل سريع من منصة سلفة واهم الشروط ومزايا التمويل وخطوات التقديم.

شروط ومزايا التمويل 5000 ريال بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة بتقديم قروض إسلامية تتطابق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتعامل معها امن جدا لأنها مرخصة من البنك المركزي السعودي، حيث تقدم تمويل طارئ يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبفترة سداد تصل إلي ستة اشهر ويكون مجدول علي حسب الراتب الشهري، وبهامش ربح منخفض تماما، فهناك بعض الشروط المطلوبة التي يجب توافرها للحصول علي القرض بشكل سريع والشروط هي:

المتقدم والمتقدمة يجب أن يكون سعودي الجنسية فقط ويحمل البطاقة الهوية وتكون سارية الصلاحية. يجب أن يكون يقل عمره المتقدم اقل من 21 عام وان لا يتجاوز عن 60 عام. يجب أن يكون المتقدم يعمل في احدي القطاعات الحكومي والخاص. لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

خطوات التقديم علي طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة

منصة سلفة يمكنك التقديم علي تمويل شخصي من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة العميل لزيارة المقر الخاص بمنصة سلفة، يجب اتباع الخطوات التالية: