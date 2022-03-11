نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن بالخطوات ورابط التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 10.2 مليون مستفيد ومتابع حتى آخر دفعة تم إيداعها، فقد شهد برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة من خلال خدمة المستفيدين العديد من التساؤلات من قبل الأشخاص المستحقين عن سبب منع صرف الدعم، فأكد البرنامج إنه من الضروري على المستفيدين أن يقوموا بتحديث البيانات بشكل مستمر إذا حدث تغيير في إحدى البيانات كدخل المستفيد أو البريد الإلكتروني له، ومن المعروف أن البرنامج يقدم المساعدة المالية على شكل دعم مبالغ مالية في الحسابات البنكية الخاصة بهم للتغلب على الظروف الصعبة ومواكبة التغيرات الأخيرة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية تحديث البيانات بالخطوات ورابط الدخول لتحديث البيانات.

تطبيق حساب المواطن:

نظراً لتطور البرنامج في الآونة الأخيرة فقد أعلن البرنامج عن توفير تطبيق حساب المواطن الذي يمكن استخدامه من خلال الهاتف المحمول بشكل سريع، وجاء التطبيق بتصميم عالي الدقة عند الاستخدام ويعمل من خلال مختلف الأنظمة سواء الأندرويد أو الأيفون، وتم توفير التطبيق لتخفيف العبء عن كاهل الشخص المستفيد بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي أو الضغط على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ويتمتع التطبيق بكافة الخدمات التي يشملها البرنامج عبر شبكة ويب.

تحديث بيانات المستفيدين حساب المواطن:

أكد برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن للأشخاص المستفيدين لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم بكل سهولة، ويتم تحديث البيانات بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ثم يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة تحديث البيانات، ثم إدخال البيانات الجديدة المستحدثة والضغط على ايقونة تحديث ويتم الصرف بشكل تلقائي في الشهر القادم بكل تأكيد.

تفاصيل دفعة 52 شهر مارس:

تم إيداع ما يقرب من 1.8 مليار ريال سعودي قيمة دعم المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين، ووصلت قيمة التعويضات المالية للدفعات السابقة من البرنامج حوالي 22 مليون ريال سعودي، وعدد المستفيدين حتى آخر دعم تم إيداعه 10.2 مليون مستفيد وتابع.

موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن:

يتم صرف الدفعة في الموعد الثابت لها من كل شهر ميلادي في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي ولا يتغير موعد الصرف إلا إذا وافق أجازة رسمية، ويتم صرف الدفعة القادمة 53 شهر إبريل في يوم الأحد علماً بأن هذه الدفعة تواكب شهر رمضان المبارك لتخفيف العبء عن كاهل الأشخاص المستفيدين.