كيفية تغيير الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تغيير الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي المطور وذلك ليتجنبوا إيقاف صرف المعاش الذي يساعدهم في عيش حياة كريمة ويوفر لهم كل المتطلبات الأساسية في الحياة، وعلماً بأن إضافة رقم الحساب البنكي إلى بيانات المستفيد من أهم شروط حصول المستحقين على الدعم، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالعملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإجابة على سؤال كيفية تغيير الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي 1443 وهذا ما سنقوم بعرضه في حيثيات هذا المقال.

كيفية تغيير الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي 1443

يعتبر رقم الحساب البنكي من أهم وأبرز الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتمكن المواطنين من صرف معاش الضمان الاجتماعي، لذلك زادت التساؤلات بين العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان عم طريقة تغيير رقم الحساب البنكي، فقامت الوزارة بتوضيح طريقة تحديث بيانات الحساب البنكي عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة منصة الضمان الاجتماعي (منصة الدعم والحماية الاجتماعية).

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات التسجيل والضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. عند الانتهاء من تسجيل الدخول قم بفتح أيقونة “ الملف الموحد “، ومنها قم باختيار أيقونة “ البيانات الشخصية “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. ثم اضغط على زر “ تعديل الآيبان “.

“. سيتيح لك النظام تعديل الرقم قم بكتابة البيانات الجديدة بشكل صحيح ثم قم بمراجعتها مرة أخرى.

وأخيراً قم بالضغط على زر “حفظ“.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

في حالة عدم التسجيل في منصة الصمان الاجتماعي من قبل فبإمكانك إنشاء حساب جديد في منصة الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:

في البداية قم بزيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ تسجيل جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب تعبئة بيانات المتقدم قم بتعبئة البيانات بشكل صحيح والتي تشمل (رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال – الرمز المرئي الموجود في الشاشة).

بعد ذلك قم بالاطلاع على الشروط والاحكام، ثم قم بالنقر على الموافقة والاقرار على الشروط والأحكام.

ثم قم بإرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

وأخيراً اضغط على زر “إرسال“.

حالات إيقاف معاش الضمان المطور 2022

كشفت الجهات المسئولة عن صرف معاش الضمان الاجتماعي عن الحالات التي يتوقف بها صرف معاش الضمان وتتمثل في الآتي:

في حالة وفاة المواطن المستحق للدعم، أو تنازله عن المعاش.

عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق في المواطن المتقدم.

عند تقديم بيانات غير صحيحة عند التسجيل ورفع والمستندات.

في حالة عدم قيام المستفيد بتحديث لبياناته الشخصية لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا كان المستحق من المقيمين إقامة دائمة في أحد المراكز الإيواء.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض الإجابة عن تساؤل المواطنين عن كيفية تغيير الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي المطور، كما تعرفنا على طريقة إنشاء حساب جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وعلاوة على ذلك قمنا بعرض حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.