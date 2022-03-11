أمانة جدة استمرار أعمال إزالة عشوائيات جدة وفق خطة تنظيم المدن الكبرى بالسعودية

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عمر شويل - جدة إزالة عشوائيات جدة مستمر وفق ما أعلنته لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية وستبدأ غدًا السبت 12 مارس 2022 الموافق 9 شعبان 1443 إزالة عشوائيات حي النزهة وأيضًا حي السلامة وكذلك حي مدائن الفهد 2 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية والبالغ عددها 34 حي وفق المواعيد المعلن عنها من قبل، والجدير بالعلم أن سبق وصرح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن إيقاف أعمال الهدم والإزالة للعشوائيات بمحافظة جدة سيتوقف بصورة مؤقتة في شهر رمضان وذلك من أجل ظروف الأهالي بالمحافظة وسيتم استئناف العمل مرة أخرى وفق الجدول الزمني لإزالة عشوائيات محافظة جدة حيث سيجري استئناف أعمال إزالة 12 حي باقي بعد شهر رمضان وهي أحياء بني مالك، الورود، حي مشرفة، وحي الجامعة، حي الرحاب، حي العزيزية، وحي الروابي، وحي الربوة، وحي المنتزهات، وحي قويزة، و العدل والفضل، وحي أم السلم وكيلو 14 الشمالي.

استمرار إزالة عشوائيات جدة حتى شهر رمضان 2022

إضافة لما سبق فإن عمليات إزالة المناطق العشوائية بجدة تأتي ضمن تطوير واجهات وأحياء المدن الكبرى ببنية تحتية راقية ذات معايير وتصاميم ممتازة تليق بمكانة المملكة وتليق ورؤية المملكة 2030م كذلك لتغيير المظاهر العشوائية للأحياء والتي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من 60 حي منتفرقة بالمملكة، كما أن معظم سكان تلك المناطق رحلوا في السنوات الأخيرة لمناطق أخرى أكثر تحضر والخدمات بها متوفرة.

طلبات تعويض ملاك العشوائيات بعد ازالة جدة 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق أن فتح باب استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم يوم الأحد 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.

رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة وكيفية التقديم

في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي:

أولًا الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي بوابة أمانة جدة الرقمية .

يلي ذلك الضغط على أيقونة خدمات الرقمية، والانتقال منها إلى المرفق الخاص بتقديم معاملة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.

في النهاية تحقق من صحة كافة الخطوات السابقة والنقر على أيقونة إرسال.

الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها لتعويضات ملاك العشوائيات 2022

كذلك بالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها لطلب تعويض عن إزالة المناطق العشوائية نذكرها بالترتيب التالي: