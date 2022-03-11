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عمر شويل - جدة خطوات طلب إعفاء قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالسعودية يقدم بنك الراجحي خدمة جديدة لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهى طرح خدمة الإعفاء من قرض بنك الراجحي، بحيث أن بنك الراجحي يعد من اكبر الإسلامية من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج، ويسعى دائما لتيسير وتسهيل الخدمات لكل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومساعدة الأسر أصحاب الدخل المنخفض بتقديم خدمات تمويلية سهلة وميسرة، كما أن أتاح بنك الراجحي لعملاءه قدرة فتح حساب عن طريق الأنترنت وإدخال بيانات العميل عبر موقع المصرف الإلكتروني، ويتميز بنك الراجحي بأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية في معاملاته البنكية،يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تتناسب جميع المستويات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالمملكة .

خطوات طلب إعفاء قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالسعودية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتقدم بطلب أعفاء من قرض بنك الراجحي، ويتوجب القيام بها بشكل دقيق لضمان قبول الطلب، وتتم كالاتي:

يجب على متقدم طلب الإعفاء الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي . يلزم على المواطن السعودي الجنسية المتقدم للحصول على إغفاء من قرض بنك الراجحي تقديم صورة من الهوية الوطنية . أن يقدم المقيم في المملكة صورة من الإقامة الخاصة به في حال رغبته للحصول علي إعفاء بنك الراجحي . أن تقوم بتقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بك للحصول علي الإعفاء، تشمل المسمى الوظيفي لك والراتب الشهري.

شروط طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية . ثم يجب إلا يقل عمر العميل عن 25 عام ولا يزيد عن 55عام عند سداد آخر دفعة من القرض . يجب أن تكون مدة الخدمة في العمل الحالي لا تقل عن سنة وذلك بالإضافة إلى مدة الخدمة في السنوات الماضية لا تقل عن 5 أعوام . ثم يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل سنة والحد الأعلى يكون 5 أعوام . يجب أن يكون مبلغ التمويل يبدأ من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 500 ألف ريال سعودي مع مراعاة أن لا يتجاوز ثلث الراتب . ثم يجب أن يتم سداد الأقساط من خلال تحويل المبلغ من حساب الراتب شهرياً. بموجب أمر مستديم من المصرف المحول عليه الراتب إلى حساب العميل بالمصرف.

ماهو أعفاء بنك الراجحي

يطرح بنك الراجحي مجموعة من الخدمات المتطورة وتتسم بالأهمية التي يحتاجاها ويبحث عنها كل من المواطن السعودي والمقيم، ولذلك يعد بنك الراجحي من أهم وأقوي البنوك في المملكة السعودية ، ويهتم مصرف الراجحي بتقديم خدمات لا غني عنها لكثير من المواطنين الراغبين في بناء المشاريع، أو الاستثمار، وفى الأوقات الأخيرة أعلن بنك الراجحي بالمملكة عن أعفاء جميع عملاء بنك الراجحي من دفع رسوم بطاقات الصرافة، وذلك في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية،ويحتوي هذا الإعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف.

كيفية تقديم طلب قرض من بنك الراجحي

علي المتقدم للقرض الدخول إلي موقع بنك الراجحي . يقوم المتقدم بكتابة البيانات في المكان المخصص لتمويل الشخصي . قم بإدخال بيانات الشخصية كرقم الجوال والبريد الإلكتروني . بعد القيام بمراجعة ما تم أدخاله قم بإرسال الطلب وانتظر الرد.

استعلام عن رصيد الراجحي بالجوال

يمكن عبر ما يلي التعرف على طريقة الاستعلام عن رصيد الراجحي بالجوال:

إضافة رقم بطاقة الصراف الآلي ومن ثم الرقم السري. ثم تحديد خدمة جوال الراجحي. تحديد خدمة الجوال والتسجيل عبر رقم الجوال الخاص. ثم في حال أن لم يكن العميل قد سجّل فمن الواجب عليه يحب التوجه إلى أقرب جهاز صراف، وذل لكي يتم إضافة الرقم الخاص به.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين من بنك الراجحي

وفر بنك الراجحي مجموعة من التمويل المختلفة فضلاً عن بطاقات الائتمان والتأمين التكافلي وعدة خدمات أخرى عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال البوابة يمكن تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين بالمملكة بالشروط التالية:

يشترط أن يكون قد قضى فترة خدمة لا تقل عن شهر، ويعتمد ذلك على إذا كانت جهات العمل معتمدة لدى البنك أم لا. ثم يلزم أن يتم فتح حساب جاري لاستلام الراتب في مصرف الراجحي. لابد أن يكون الحد الأدنى من الراتب الشهري 2,000 ريال سعودي، وقد يختلف الحد الأدنى طبقاً لجهة عمل العميل. ثم لا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً عند سداده القسط الأخير.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي للمقيمين

يتوفر لمقيمي المملكة العربية السعودية خدمة التقديم على التمويل الشخصي لدى بنك الراجحي، وذلك وفق الشروط التالية:

يجب أن يتم تحويل راتب المقيم إلى بنك الراجحي. ثم يجب أن يتوفر قرار موافقة على منح التمويل الشخصي للمقيم من قبل مصرف الراجحي. من الهام ألا يزيد عمر المتقدم لطلب التمويل عن عمر 60 عامًا لدى تسديد القسط الأخير من التمويل. ثم من الضروري أن يكون الحد الأدنى لوظيفة العميل لدى جهة معتمدة من قبل بنك الراجحي ثلاثة أشهر. يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المقيم هو مبلغ 5000 ريال سعودي.

وفى نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا كيفية تقديم طلب الإعفاء لبنك الراجحي، حيث تعد من أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملاءه والمقيمين داخل المملكة، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول علي قروض السيارات من بنك الراجحي.