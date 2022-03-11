أوقات دوام الراجحي في رمضان في جميع الفروع بالمملكة 2022-1443

يتساءل العديد حول متي يبدأ دوام بنك الراجحي في شهر رمضان الكريم، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وكما هو معروف أن هناك أوقات دوام لبنك الراجحي في فروع النساء وفروع الرجال في المملكة العربية السعودية، وذلك مراعاة لأوقات الصيام في رمضان، حيث يعتبر مصرف الراجحي أحد أكبر واضخم المصارف والبنوك بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسه في عام 1957، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية للمواطنين.

أوقات دوام مصرف الراجحي في رمضان

هناك العديد من فروع مصرف الراجحي بكافة محافظات وفروع المملكة العربية السعودية، ويمكن للمواطنين والمواطنات السعوديين معرفة كافة عناوين وفروع مصرف الراجحي في جميع أنحاء المملكة، كما تختلف مواعيد دوام بنك الراجحي في رمضان عن الايام العادية، كما تختلف مواعيد الدوام في بنك الراجحي في الفروع النسائية عن مواعيد الدوام في فروع الراجحي للرجال، وذلك بما يتناسب مع فترة الصيام في رمضان، إليكم مواعيد دوام بنك الراجحي في جميع الفروع:

مواعيد العمل في جميع فروع بنك الراجحي الخاصة للرجال تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الرابعة إلا ربع عصرا، ايام العمل من الأحد إلى الخميس، كما توجد فترة عمل صباحية فقط.

مواعيد العمل في فروع بنك الراجحي الخاصة بالنساء في رمضان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر العمل حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

أما عن مواعيد العمل في فروع بنك الراجحي، فإن العمل في البنك وتقديم الخدمات للعملاء مستمر طيلة أيام الأسبوع دون أي اجازات، على مدار اليوم.

كما يمكنكم معرفة

العادية، ومعرفة كافة شروط التمويلات من بنك الراجحي، وخطوات فتح حساب جديد في بنك الراجحي.

التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي بالمملكة

كما يتيح مصرف الراجحي العديد من وسائل الاتصال مع العملاء الحاليين، والعملاء الجدد، وعبر الصفحات الرسمية الإلكترونية التابعة للبنك، وهي:

يمكن التواصل مع العملاء الحاليين والرد على جميع استفساراتهم من خلال الرقم التالي: