نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برامج الدعم الخاصة” طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتعبئة الملف الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج الدعم الخاصة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أما عن برامج الدعم الخاصة هي أيقونة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يمكن من خلالها الإطلاع على تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه على منصة الضمان الاجتماعي المطور، وهل كان تسجيل الطلب صحيح أما لا، وكذلك الاستعلام ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد،وذلك حسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ردها على استفسار أحد السائلين.

برامج الدعم الخاصة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتعبئة الملف الموحد

هذا وقد تلقى حساب العناية بالعملاء على الصفحة الرسمية للضمان على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” استفسار من مواطنة سعودية تسأل من خلال رسالة مضمونها “أنها قد قامت بتقديم طلب وتسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأنها لا تعرف هل تم تقديم الطلب الخاص بها بطريقة صحيحة أما لا، وأنها حين تتصفح طلبها يظهر لها برامج عديدة وأنها قدمت عليهم جميعاً”.

وجاء رد حساب العناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالتالي: “يمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بطلبك من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة”، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور”.

لذلك يجب على من يرغب في تقديم طلب استحقاق الضمان الاجتماعي المطور أن يطلع أولا على دليل المستخدم لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يكون على دراية كافية بطريقة التقديم للمستخدم الجديد، ويجب عليك قبل التقديم أن يكون جاهز معك ما يلي:

رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

تاريخ ميلادك.

رقم هاتفك الجوال.

وبعد قيامك بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بتلك البيانات، سيتم التحقق منها ومطابقتها على قاعدة البيانات الحكومية فور إتمام التقديم والتسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق الخاص بك في رسالة إلى رقم الهاتف الجوال الذي أدخلته.

خطوات تقديم طلب استحقاق على منصة الضمان المطور الجديد

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور “.

“. اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

تعبئة الملف الموحد على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

عليك بعد ذلك عليك إدخال رمز التحقق لتتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية وكلمة المرور، والصور التالية توضح وتُين طريقة تقديم الطلب على برنامج ونظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021.

شرح بالصور لطريقة التقديم والتسجيل على رابط منصة الضمان المطور

طريقة الاعتراض على الأهلية بضمان الاجتماعي المطور

بذلك نكون قد شرحنا بالفيديو والصور والخطوات طريقة التسجيل الصحيحة على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سواء على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وطريقة تعبئة الملق الموحد، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.