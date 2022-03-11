كيف اطلع نسبتي من توكلنا والاستعلام عن نتائج نظام نور

كيف اطلع نسبتي من توكلنا أو ما هي آلية الاستعلام عن نتائج الطلاب توكلنا 1443؟ فيعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الذكية التي تقدم خدمات لجميع الفئات سواء الوافدين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الاستعلام عن نتائج الطلاب جميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني كما يمكن الاستعلام عن الخدمات التعليمية التي تُقدم إلى الطلاب، وأصبح من حق ولي الأمر الاستعلام عن نتائج نظام نور التعليمي وأيضًا عقب صدور نتائج الطلاب توكلنا برقم الهوية يمكن الاستعلام.

كيف اطلع نسبتي من توكلنا

تحاول الحكومة السعودية جاهدة أن تحجم من انتشار الفيروس المستجد، ولهذا لجأت إلى الخدمات الإلكترونية خلال السنين الماضية، ولهذا قامت بالإعلان عن تطوير تطبيق توكلنا لتقديم كافة الخدمات، وأصبح متاح الآن من خلال التطبيق إمكانية الحصول على الخدمات التعليمية، ويكمن جواب كيف اطلع نسبتي من توكلنا في التالي:

احصل في بادئ الأمر على تطبيق توكلنا ثم سجل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم انقر على خيار التالي، وابدأ في تصفح التطبيق والخدمات التي يتم تقديمها.

اختيار الخدمات التعليمية.

ثم النقر على تبويب النتائج الدراسية.

وبعد أن يتم الدخول وتفعيل الخيار المناسب للحصول على إشعارات بمجرد ظهور النتائج.

كيف اطلع نتائج الطلاب عبر توكلنا

وقد قامت وزارة التعليم بتقديم وصف وإرشادات لخدمة الاستعلام عن النتائج للطلاب من خلال تطبيق توكلنا، وأشارت إلى أن الزر المخصص للتعرف على النتائج هو تفعيل أبلغني عند التحديث.

الاستعلام عن نتيجتي نظام نور الإلكتروني

كما يمكن معرفة النتائج عن طريق نظام نور وزارة التعليم السعودية وذلك باتباع كافة الخطوات التالية: