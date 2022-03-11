شروط و خطوات التقديم على البورد السعودي و المستندات المطلوبة للقبول

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عمر شويل - جدة شروط و خطوات التقديم على البورد السعودي الذي يعتبر من أهم الشهادات الصحية التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية، والذي تعد بمثابة شهادة تميز لكافة الأفراد العاملين في المجال الصحي، حيث يعتبر البورد السعودي، هو شهادة علمية يحصل عليها الأطباء في المملكة العربية السعودية، التي تخوله من امتلاك المعرفة الكافية والمهارات الأساسية لتخصص المتقدم عليه، حيث يخضع المتقدم للبرامج التدريبية العملية، والاختبارات التي تعتمد على جهاز المحاكاة، فقد تم إطلاق واعتماد اختبارات البورد السعودي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعتبر هذه الشهادة من الشهادات التي تشير بالتميز الطبي لحاملها، كما تفيد بحصول المتدرب على التدريب الذي حصل على الأطباء، وامتلاك المعايير والمتطلبات في التخصص المناسب، كما يمكن التعرف علي خطوات وشروط التسجيل في تطبيق توكلنا بالتحديث الجديد 2022.

شروط التقديم على البورد السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن عدد من الشروط الواجبة في الملتحقين في هذا الاختبار لعام 2022، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يتحصل المتقدم على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية من الجامعات السعودية أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها الأخرى. ثم يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً. اجتياز اختبار القبول الشامل من قِبل الهيئة العامة للتخصصات الصحية. ثم يجب سداد 300 ريال سعودي عند طلب إعادة تقييم السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم. يجب إحضار ورقة رسمية من الجامعة أو لجنة المعادلات من وزارة التعليم العال، في حال كانت شهادة البكالوريوس لا تحمل معدلاً.

خطوات التقديم على البورد السعودي2022

يمكن للأطباء والصيادلة والأخصائيين الصحيين التقديم على البورد السعودي عبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2022، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التقديم على برامج التدريب الخاصة بالدراسات العليا للتخصصات العامة. ثم النقر على الدخول إلى الخدمة. كتابة كافة البيانات المطلوبة باللغة الإنجليزية والعربية. ثم يجب إرفاق الملفات المطلوبة. النقر على تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للقبول في البورد السعودي 2022

يجب تقديم المستندات الموضحة أدناه عند قبول المتقدم في البورد السُعودي لعام 2022:

شهادة تفيد بإكمال تدريب سنة الامتياز. ثم صورة السجل الأكاديمي. صورة من إثبات الشخصية كما يلي: الهوية الوطنية، جواز السفر، الإقامة. ثم صورة شخصية حديثة. شهادة التصنيف المهني على درجة طبيب، أو صيدلي، أو أخصائي متدرب. ​ ثم خطاب يفيد بموافقة مبدئية للالتحاق بالبرنامج من قبل جهة العمل المعتمدة. إحضار خطاب يفيد بالتفرغ النهائي لجميع فترات البرنامج، عند قبول الموظفين. ثم خطاب موافقة مبدئية من أجل الالتحاق بالبرنامج من جهة العمل المعتمدة. إحضار خطاب التفرغ النهائي لكل فترة البرنامج للموظفين، عند القبول. شريطة أن تكون الشهادة موثقة ومعتمدة من قِبل الجهات التالية:هيئة التخصصات الصحية، وزارة التعليم العالي السعودية، الملحقية الثقافية السعودية.

رابط هيئة التخصصات الصحية

تتيح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رابط إلكترونياً يتمكن فيه العاملون الصحيون من التعرف على الخدمات التي توفرها الهيئة، والتسجيل فيها، فضلاً عن الحصول على العديد من الخدمات الأخرى.