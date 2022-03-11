15 دولة تحظر السعودية السفر لمواطنيها إليها تعرف عليها

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عمر شويل - جدة إنها الخمسة عشر دولة التي تحظر المملكة العربية السعودية السفر إليها. مازالت تلك الدول محظور السفر إليها. حيث قالت الجوازات في السعودية إنه مازال معلقًا السفر لـ 15 دولة.

15 دولة تحظر السعودية السفر إليها تعرف عليها

وأوضحت الجوازات السعودية على صفحتها الرسمية على (تويتر) عبر الانترنت أن الدول المحظور إليها تشمل كل من : تركيا، ولبنان، واليمن، وسوريا، وإندونيسيا، والهند، وإيران، وأرمينيا، والكنغو الديموقراية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وأفغانستان، والصومال، وفيتنام. جاء ذلك ردًا على الاستفسارات التي استفسر بها واحد من المواطنين السعوديين بخصوص السفر إلى تركيا للسعوديين.

السعودية ترفع اجراءاتها الاحترازية وتخففها

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد رفعت اجراءاتها الاحترازية ضد الجائحة الفيروسية. وذلك من يوم الخامس من شهر مارس 2022. وأهم تلك الاجراءات انه لم يعد لازمًا أن تقدم المسحة السلبية لـ البي سي ار اذا ما كنت معتمد او وغير معتمد بخصوص فحص مستضدات الفيروس التاجي قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

شرط السفر إلى المملكة العربية السعودية في 2022 بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية

وأصدرت الحكومة السعودية بيانا تقول فيه أن الشرط الضروري للسفر إلى المملكة العربية السعودية. أن يتم الحصول على تأشيرات للزيارة بالأنواع المختلفة. مع توافر التأمين الكامل حتى يتم تغطية التكاليف الخاصة بالعلاج من الإصابة بفيروس التاجي كوفيد التاسع عشر. وذلك خلال التواجد في المملكة العربية السعودية. كما تم عملية الحجر الصحي عبر المؤسسات، أو الحجر الصحي للمنزل لأغراض المكافحة الخاصة بالمقبلين على الموسمين في الحج والعمرة.

السعودية تجتهد لتضمن السلامة لجميع المواطنين والوافدين

وأيضًا ألغت السعودية التحقق من حالة التحصين في تطبيق ( توكلنا) عند الدخول إلى المسجد الحرام ( الكعبة)، والمسجد النبوي، لجميع الزوار. وكذلك تم عملية الغاء الشرط بتسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريحات العمرة من خارج المملكة العربية السعودية. والغت الحاجة ايضا إلى التصاريح الخاصة بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكن سيستمر استمرار اصدار تصاريح اداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة. وعلاوة على ذلك تم ايقاف تطبيق اجراءات التباعد في المساجد سواء المسجد الحرام او النبوي.